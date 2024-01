Chính quyền tỉnh Gunma Nhật Bản cưỡng chế dỡ bỏ bia tưởng niệm người Joseon

Photo : YONHAP News

Bất chấp sự phản đối quyết liệt của các tổ chức dân sự tỉnh Gunma (Nhật Bản), trong ngày 29/1, chính quyền tỉnh này vẫn tiến hành cưỡng chế dỡ bỏ bia tưởng niệm người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) từng bị cưỡng ép lao động thời chiến, được đặt tại công viên Rừng Gunma thuộc thành phố Takasaki của tỉnh. Các tổ chức dân sự và truyền thông địa phương cho biết chính quyền tỉnh dự kiến sẽ hoàn tất công tác dỡ bỏ tấm bia tưởng niệm vào ngày 11/2.Tấm bia này từng được tổ chức dân sự của Nhật Bản dựng tại công viên Rừng Gunma vào năm 2004, để giúp người dân hiểu rõ về lịch sử giữa Nhật Bản và bán đảo Hàn Quốc, tăng cường tình hữu nghị song phương. Phía trước tấm bia có ghi dòng chữ "Ghi nhớ, hối lỗi và hữu nghị" bằng ba thứ tiếng Hàn, Nhật và Anh; phía sau ghi nội dung hối lỗi sâu sắc về những thiệt hại và nỗi đau to lớn của người Joseon, tuyên thệ sẽ không lặp lại sai lầm tương tự.Vào năm 2012, chính quyền tỉnh đã từ chối gia hạn dựng bia tưởng niệm, lấy lý do là những người tham gia cuộc biểu tình tổ chức ở phía trước tấm bia này đề cập tới vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Tòa án tối cao Nhật Bản đã ra phán quyết rằng quyết định của chính quyền tỉnh Gunma là hợp pháp.Sau đó, tỉnh Gunma đã yêu cầu tổ chức dân sự phải dỡ tấm bia tưởng niệm cho tới hết tháng 12 năm ngoái, nhưng do các tổ chức dân sự không thực hiện, nên địa phương này đã ra thông báo sẽ trực tiếp đứng ra phá dỡ. Vào ngày 28/1, khoảng 150 người thuộc tổ chức dân sự đã tập trung trước tấm bia để phản đối việc chính quyền tỉnh cưỡng chế dỡ tấm bia này; nhấn mạnh quyết định của chính quyền tỉnh Gunma không khác nào phủ nhận sự thật lịch sử về việc cưỡng ép lao động người Joseon.Chính quyền tỉnh Gunma nhấn mạnh mục đích ban đầu của tấm bia là tình hữu nghị với hai nước Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên, nhưng rốt cuộc tổ chức dân sự liên tục lặp lại vi phạm, biến bia tưởng niệm trở thành đề tài tranh cãi chính trị. Trong khi đó, giới chuyên gia Nhật Bản lo ngại quyết định dỡ bỏ tấm bia này sẽ trở thành một tiền lệ xấu cho các trường hợp tương tự ở những tỉnh khác của Nhật Bản.