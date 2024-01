Seoul đối đáp lời cảnh báo của Matxcơva về mối quan hệ song phương

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 28/1 nhấn mạnh phương hướng trong tương lai của Nga sẽ rất quan trọng trong việc quản lý mối quan hệ Hàn-Nga. Lập trường này được đưa ra sau khi Matxcơva cảnh báo rằng quan hệ với Seoul có thể sẽ đổ vỡ, liên quan đến bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik về việc sẽ hỗ trợ toàn diện cho Ukraine.Quan chức trên một lần nữa khẳng định Chính phủ Hàn Quốc vẫn giữ vững lập trường sẽ không hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine. Ngược lại, Seoul đang theo dõi chặt chẽ xu hướng hợp tác quân sự Nga-Triều, và những tác động đến an ninh của Hàn Quốc.Ông này nhấn mạnh hợp tác quân sự Nga-Triều vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đe dọa nghiêm trọng đến nền hòa bình của toàn thế giới chứ không chỉ với riêng bán đảo Hàn Quốc. Seoul hối thúc Matxcơva dừng ngay hoạt động này, đồng thời không chấp nhận tuyên bố của Nga về việc phủ nhận giao dịch vũ khí với miền Bắc.Trước đó ngày 26/1 (theo giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhắc đến việc lãnh đạo quốc phòng của Hàn Quốc 4 ngày trước (22/1) đã đề cập đến sự cần thiết phải trực tiếp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả vũ khí sát thương. Đây là một hành động thiếu suy xét, có thể khiến quan hệ hữu hảo giữa Seoul và Matxcơva sụp đổ.Lời phát biểu này xuất hiện khi Bộ trưởng Shin Won-sik trả lời phỏng vấn một tờ báo tiếng Anh, rằng việc hỗ trợ quân sự cho Kiev là đạo lý nên làm khi là một đất nước trong thế giới tự do, nhưng ông vẫn ủng hộ chính sách của Chính phủ Seoul là tập trung hỗ trợ vũ khí không sát thương và hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine. Đề cập này có thể bị hiểu là về mặt cá nhân, ông Shin cũng tán thành việc hỗ trợ quân sự.