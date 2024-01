Photo : 외교부

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong buổi họp báo thường kỳ ngày 29/1 tái khẳng định Ngoại trưởng Vương Nghị đã gửi điện chúc mừng tân Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul nhậm chức. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sẵn sàng duy trì trao đổi với Hàn Quốc về lịch trình giao lưu giữa Ngoại trưởng hai nước trong thời gian tới.Một ngày sau khi nhậm chức hôm 10/1, Bộ trưởng Cho Tae-yul đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Cho tới thời điểm hiện tại, ông Cho đã điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Kamikawa Yoko, Ngoại trưởng Australia Penny Wong, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn.Tuy nhiên cho tới nay Bộ trưởng hai nước Hàn-Trung vẫn chưa điện đàm chào hỏi. Người tiền nhiệm là cựu Ngoại trưởng Park Jin đã điện đàm với Ngoại trưởng Vương Nghị 4 ngày sau khi nhậm chức vào năm ngoái.Lý do khiến Ngoại trưởng Hàn-Trung chậm trễ chào hỏi xã giao qua điện thoại được phân tích là do lịch trình năm mới bận rộn của ông Vương Nghị. Ngoại trưởng Vương Nghị còn kiêm chức Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại trung ương, đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong tháng này, ông đã công du 4 nước châu Phi, 2 nước Trung Nam Mỹ, và Thái Lan. Trong thời gian thăm Thái Lan, ông này còn có cuộc hội đàm với Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan (26-27/1).Một số ý kiến khác lại cho rằng việc Ngoại trưởng hai bên chậm trễ điện đàm chào hỏi xã giao thể hiện tình trạng quan hệ Hàn-Trung hiện tại.