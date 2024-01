Chính phủ Nhật Bản tránh nêu lập trường về việc dỡ bỏ bia tưởng niệm người Joseon ở tỉnh Gunma

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hayashi Yoshimasa trong buổi họp báo ngày 29/1 khẳng định bức bia tưởng niệm những người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) bị cưỡng ép lao động thời chiến là do chính quyền tỉnh Gunma cấp phép dựng. Do đó, việc dỡ bỏ công trình là do chính quyền địa phương này quyết định.Một ngày trước, bất chấp sự phản đối quyết liệt của các tổ chức dân sự của địa phương, chính quyền tỉnh Gunma đã tiến hành cưỡng chế dỡ bỏ bia tưởng niệm trên.Bia tưởng niệm những người Joseon bị cưỡng ép lao động thời chiến được dựng tại công viên Rừng Gunma thuộc thành phố Takasaki vào năm 2004, nhằm để thế hệ sau hiểu rõ về lịch sử, tăng cường tình hữu nghị song phương Hàn-Nhật. Phía trước tấm bia có ghi "Khắc ghi, hối lỗi và hữu nghị" bằng tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Anh, phía sau ghi "Hối lỗi chân thành về những thiệt hại mà nỗi đau mà người Joseon đã phải trải qua".Tổ chức dân sự mỗi năm đều tổ chức lễ tưởng niệm trước tấm bia này. Tuy nhiên, việc một người tham gia sự kiện diễn ra vào năm 2012 đề cập đến "vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến", khiến các tổ chức theo khuynh hướng cực hữu yêu cầu dỡ bỏ bia tưởng niệm. Theo đó, chính quyền tỉnh Gunma năm 2014 đã từ chối gia hạn cấp phép dựng tượng. Phản đối quyết định này, tổ chức dân sự đã khởi kiện chính quyền tỉnh Gunma. Năm 2022, Tòa án tối cao Nhật Bản đã ra phán quyết rằng quyết định của tỉnh Gunma là hợp pháp.Mặt khác, một số cơ quan truyền thông theo khuynh hướng tiến bộ của Nhật Bản như báo Asahi, báo Tokyo, chỉ ra rằng việc chính quyền tỉnh Gunma gỡ bỏ bia tưởng niệm là không hợp lý, là "hành vi tàn bạo bất ngờ và khó hiểu", yêu cầu địa phương này dừng công tác tháo dỡ.