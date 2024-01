Mảng chíp bán dẫn của Samsung thua lỗ hơn 1,6 tỷ USD trong quý IV/2023

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung ngày 31/1 công bố số liệu sơ bộ về kết quả kinh doanh trong năm 2023, trong đó lợi nhuận kinh doanh của hãng đạt 6.567 tỷ won (4,92 tỷ USD), giảm 84,86% so với một năm trước. Đây là lần đầu tiên lợi nhuận của Samsung rớt xuống dưới 10.000 tỷ won (7,49 tỷ USD) sau 15 năm, kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.Doanh thu của hãng điện tử Samsung trong năm vừa rồi là 258.935,5 tỷ won (194,02 tỷ USD), giảm 14,33%. Lợi nhuận ròng đạt 15.487,1 tỷ won (11,6 tỷ USD), giảm 72,17%. Riêng trong quý IV năm ngoái, lợi nhuận kinh doanh của Samsung đạt 2.824,7 tỷ won (21,17 tỷ USD), giảm 34,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với dự đoán từ thị trường.Doanh thu và lợi nhuận ròng quý IV đạt lần lượt 67.779,9 tỷ won (50,79 tỷ USD) và 6.344,8 tỷ won (4,75 tỷ USD). Đặc biệt, mảng kinh doanh chíp bán dẫn lỗ 2.180 tỷ won (1,63 tỷ USD). Mảng điện thoại di động đạt lợi nhuận kinh doanh 2.620 tỷ won (1,96 tỷ USD), mảng phụ tùng điện tử ô tô đạt lợi nhuận kinh doanh 340 tỷ won (254,77 triệu USD).Samsung kỳ vọng trong quý I năm nay, mảng chíp nhớ sẽ tiếp tục đà hồi phục, nhu cầu về máy chủ cũng sẽ phục hồi sau một thời gian đình trệ. Ngoài ra, nhu cầu thị trường cũng sẽ được cải thiện sau khi hãng ra mắt mẫu smartphone mới có tính năng trí tuệ nhân tạo (AI).