Photo : YONHAP News

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng (Mỹ) Jake Sullivan ngày 30/1 (giờ địa phương) đã có bài phát biểu tại buổi tọa đàm về "Tương lai quan hệ Mỹ-Trung" do Hội đồng quan hệ đối ngoại Mỹ (CFR) tổ chức. Ông Sullivan nhấn mạnh hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật không chỉ nhằm đối phó với mối uy hiếp giới hạn từ một quốc gia nhất định nào như Bắc Triều Tiên hay Trung Quốc, mà đang phát triển thành một cơ chế hợp tác để trao đổi các vấn đề nổi cộm trên toàn thế giới.Cố vấn Sullivan khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Seoul, Washington và Tokyo là liên quan đến tầm nhìn của thế giới và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, và sẽ tiếp tục được mở rộng phạm vi hợp tác hơn nữa trong tương lai. Ông cho rằng động lực để tăng cường hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật bắt nguồn từ an ninh, đặc biệt là tình hình an ninh trên bán đảo Hàn Quốc. Hợp tác giữa ba nước ở lĩnh vực an ninh đang được tiến hành theo hình thức phối hợp tình báo và hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn, tập trận quân sự, răn đe chung.Trong đó, ông Sullivan nhấn mạnh rằng phạm vi hợp tác ba nước đã vượt xa rất nhiều ra khỏi vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc. Xét đến việc hỗ trợ cho Ukraine đối phó với cuộc chiến xâm lược của Nga, cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều đang cho thấy sự tiến xa hơn nữa để đồng hành cùng với các nước dân chủ ở châu Âu.