IMF dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,3% trong năm 2024

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 30/1 công bố triển vọng kinh tế thế giới. Trong năm nay, kinh tế Hàn Quốc được dự báo tăng trưởng 2,3%, cao hơn 0,1% so với dự báo của IMF đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái (2,2%).Dự báo của IMF cao hơn của Chính phủ Seoul (2,2%) và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (2,1%), bằng với triển vọng của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) (2,3%).Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 được dự báo đạt 3,1%, cao hơn 0,2% so với dự báo trước đó. IMF nhận định kinh tế thế giới đang có chiều hướng tăng trưởng ổn định, lạm phát hạ nhiệt. Tổ chức này khuyến nghị các nước cảnh giác cả về việc nới lỏng chính sách tiền tệ một cách vội vàng hay duy trì đường lối thắt chặt tiền tệ quá mức, mà cần nới lỏng chính sách tiền tệ đúng thời điểm thích hợp.Xét theo quốc gia, Mỹ được dự báo tăng trưởng 2,1% trong năm nay, Trung Quốc 4,6%, đều cao hơn dự báo trước đó của IMF lần lượt là 0,6% và 0,4%. Quỹ Tiền tệ quốc tế giải thích sự điều chỉnh này là do cả hai cường quốc đều có chiều hướng tăng trưởng tốt trong năm ngoái.Kinh tế Nhật Bản được dự báo tăng trưởng 0,9%, thấp hơn 0,1% so với dự báo trước đó. Đức 0,5%, Pháp 1%, thấp hơn lần lượt 0,4% và 0,3% so với dự báo tháng 10 năm ngoái.Quỹ Tiền tệ quốc tế nhấn mạnh các nước cần tiếp tục mở rộng nguồn lực tài chính để đối phó với các cú sốc tương lai, nâng cao năng suất về trung và dài hạn thông qua tái cơ cấu, đối phó với biến đổi khí hậu.