Chủ trì Hội nghị phòng thủ tích hợp trung ương lần thứ 57 vào ngày 31/1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chỉ ra trong vòng 70 năm qua, chính quyền Bắc Triều Tiên luôn không ngừng âm mưu phá hoại hệ thống chủ nghĩa dân chủ tự do của Hàn Quốc. Miền Bắc thường tiến hành các hành vi khiêu khích, chiến tranh tâm lý, gây nhiễu loạn xã hội miền Nam vào năm có sự kiện chính trị quan trọng. Năm nay là năm diễn ra Tổng tuyển cử, nên Hàn Quốc phải có sự chuẩn bị đối phó kỹ lưỡng.Tổng thống chỉ ra rằng từ đầu năm, Bình Nhưỡng đã liên tục khiêu khích như phóng tên lửa, bắn pháo trên biển Tây. Thậm chí, miền Bắc còn phủ nhận khái niệm dân tộc, gọi miền Nam là kẻ thù chính, là đối tượng giao chiến. Lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng trong năm nay, có thể Bắc Triều Tiên sẽ thực hiện các hành vi khiêu khích tại khu vực biên giới, xâm nhập bằng máy bay không người lái, phát tán tin tức giả, tấn công mạng, làm nhiễu loạn xã hội Hàn Quốc, hòng can thiệp vào bầu cử.Đối với an ninh quốc gia, Tổng thống chỉ thị phải tăng cường hệ thống đối phó tổng lực quốc gia, hợp tác giữa dân, quân, công chức và cảnh sát, vừa để bảo vệ lãnh thổ và sự an toàn của người dân, vừa gìn giữ hệ thống chủ nghĩa dân chủ tự do.Hội nghị lần này có sự tham gia của hơn 170 quan chức quân đội, Cơ quan Tình báo quốc gia, Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy, cho tới các ủy viên Nội các, lãnh đạo các địa phương toàn quốc. Đây là năm thứ hai liên tiếp Tổng thống Yoon chủ trì hội nghị.