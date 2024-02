Kim ngạch xuất khẩu tháng 1 của Hàn Quốc tăng 18%

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/2 công bố tài liệu "Xu hướng xuất nhập khẩu tháng 1". Trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 54,69 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, 4 tháng tăng liên tiếp.Mặt hàng xuất khẩu chủ lực là chíp bán dẫn đã có đóng góp lớn nhất, đạt kim ngạch 9,37 tỷ USD, tăng 56,2%, cao nhất trong vòng 73 tháng, đà tăng ba tháng liên tiếp. Trong số 15 mặt hàng xuất khẩu chủ lực, có 13 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng.Xuất khẩu ô tô đạt 6,2 tỷ USD, tăng 24,8%, 19 tháng tăng liên tiếp. Đây là kim ngạch xuất khẩu cao nhất xét riêng trong các tháng 1 từ trước tới nay.Đặc biệt, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trong tháng 1 đạt 10,7 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước, chuyển sang xu hướng tăng sau 12 tháng. Xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 10,2 tỷ USD, tăng 26,9%, xu thế tăng 6 tháng tăng liền.Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 1 đạt 54,3 tỷ USD, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, nhập khẩu năng lượng giảm 16,3%, do nhập khẩu dầu thô tăng 6%, nhưng khí đốt giảm 41,9%, than đá giảm 8,2%.Cán cân thương mại tháng 1 thặng dư 300 triệu USD, 8 tháng thặng dư liên tiếp kể từ tháng 6 năm ngoái.Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Ahn Duk-geun cho biết tháng 1 đã chứng kiến 4 mảnh ghép hồi phục của xuất khẩu, đó là xuất khẩu sang Trung Quốc tăng trở lại, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng, cán cân thương mại thặng dư và xuất khẩu chíp bán dẫn tăng. Chính phủ sẽ dốc toàn lực để đạt được mục tiêu xuất khẩu năm nay dựa trên đà hồi phục hiện nay.