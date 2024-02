Tỉnh Gunma Nhật Bản hoàn tất phá dỡ bia tưởng niệm người lao động Joseon

Photo : YONHAP News

Báo Asahi của Nhật Bản ngày 2/2 đưa tin Tỉnh trưởng tỉnh Gunma, ông Yamamoto Ichita, trong buổi họp báo một ngày trước đã khẳng định việc chính quyền tỉnh cưỡng chế dỡ bia tưởng niệm người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) bị cưỡng ép lao động thời chiến dựng tại công viên Rừng Gunma không hề mang tính chất phủ nhận tinh thần của tấm bia này. Tỉnh Gunma cũng không hề có ý đồ thay đổi lịch sử.Ông Yamamoto nhấn mạnh việc chính quyền tỉnh cưỡng chế phá dỡ bia tưởng niệm là căn cứ theo quyết định của Tòa án tối cao Nhật Bản, đây không phải là một vấn đề ngoại giao.Vào ngày 29/1, tỉnh Gunma đã cưỡng chế phá dỡ bia tưởng niệm người lao động Joseon. Sáng ngày 31/1, trực thăng của báo Asahi đã ghi lại được hình ảnh khu vực từng là nơi dựng bia tưởng niệm người Joseon chỉ còn là bãi đất trống.Bia tưởng niệm nói trên được tổ chức dân sự Nhật Bản dựng lên vào năm 2004, nhằm để người dân hiểu về lịch sử giữa Nhật Bản và bán đảo Hàn Quốc, tăng cường tình hữu nghị. Vào năm 2012, chính quyền tỉnh Gunma đã từ chối gia hạn dựng bia tưởng niệm, lấy lý do là những người tham gia cuộc biểu tình ở phía trước tấm bia này đề cập tới vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Tòa án tối cao Nhật Bản đã ra phán quyết rằng quyết định của chính quyền tỉnh Gunma là hợp pháp.Tỉnh Gunma đã yêu cầu tổ chức dân sự tiến hành phá dỡ bia tưởng niệm, đề ra thời hạn là tới cuối tháng 12 năm ngoái, nhưng do họ không tuân theo, nên tỉnh đứng ra cưỡng chế dỡ bỏ. Về phần mình, tổ chức dân sự chỉ trích chính quyền tỉnh đã tiến hành phá dỡ tấm bia tưởng niệm mà không có lý do chính đáng và không công bố rõ ràng về cách thức phá dỡ.