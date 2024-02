Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol rơi khỏi ngưỡng 30%

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 2/2 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành từ ngày 30/1-1/2 với 1.000 cử tri trên toàn quốc.Trong tuần này, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol đạt 29%, giảm 2% so với một tuần trước (31%). Tỷ lệ cử tri không ủng hộ giữ nguyên 63%. Đặc biệt, tỷ lệ ủng hộ ông Yoon rơi khỏi ngưỡng 30% sau 9 tháng, kể từ tuần thứ hai tháng 4 năm ngoái (27%).Viện Gallup cho biết tỷ lệ ủng hộ Tổng thống giảm mạnh hồi tháng 4/2023 là do các vấn đề ngoại giao như việc Chính phủ công bố phương án bồi thường cho các nạn nhân bị doanh nghiệp Nhật Bản cưỡng ép lao động thời chiến vào tháng 3, vụ Mỹ nghe lén đồng minh tháng 4, phát ngôn của Tổng thống liên quan tới Ukraine, Đài Loan trong bài phỏng vấn với truyền thông nước ngoài, hay nhận thức về mối quan hệ với Nhật Bản. Tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Yoon từng đạt mức thấp nhất là 24% vào tuần thứ nhất tháng 8/2022, năm đầu tiên nhậm chức.Trong số các ý kiến ủng hộ lần này, có 18% chọn lý do "ngoại giao", 9% là "kinh tế, dân sinh", 7% là "an ninh, quốc phòng". Trong số các cử tri không ủng hộ, 19% chọn lý do là về vấn đề "kinh tế, dân sinh, giá cả", 11% chọn lý do Tổng thống "thiếu sự trao đổi", 7% là do "độc đoán", hơn 6% là do "vấn đề liên quan tới Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee".Trong tuần qua, tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Dân chủ đồng hành đạt 35%, giữ nguyên. Tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân là 34%, giảm 2%. Hai đảng mới ra mắt là Cải cách mới và Tương lai mới lần đầu tiên được đưa vào cuộc thăm dò ý kiến của Gallup, đều đạt tỷ lệ ủng hộ là 3%. Tỷ lệ ủng hộ đảng Công lý, đảng Thu nhập cơ bản và đảng Tiến bộ cùng đạt 1%. Có 21% cử tri không ủng hộ đảng nào, giảm 1%.Viện Gallup phân tích kể từ sau tháng 6 năm ngoái, sự biến động về tỷ lệ ủng hộ với các đảng chủ yếu đến từ tầng lớp cử tri trung lập. Đánh giá của cử tri về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống hay cách nghĩ của họ về các vấn đề nổi cộm có xu hướng gần với đảng đối lập hơn là đảng cầm quyền.Mặt khác, tỷ lệ ủng hộ Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung đạt 26%, Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Sức mạnh quốc dân Han Dong-hoon đạt 23%.Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).