Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc hai năm liên tiếp

Photo : KBS News

Theo hệ thống thống kê thương mại "K-stat" của Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) ngày 5/2, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam trong năm 2023 đạt 53,49 tỷ USD, giảm 12,3% so với một năm trước. Kim ngạch nhập khẩu đạt 25,94 tỷ USD, giảm 2,9%. Cán cân thương mại với Việt Nam thặng dư 27,55 tỷ USD, quy mô thặng dư giảm 19,5%.Mặc dù cả ba chỉ số đều giảm so với năm 2022, nhưng tổng giao dịch thương mại giữa hai nước Hàn-Việt năm ngoái đạt 79,43 tỷ USD, đưa Việt Nam hai năm liên tiếp vượt qua Nhật Bản (76,68 tỷ USD) trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc, sau Trung Quốc và Mỹ. Kim ngạch thương mại Hàn-Việt bằng 30% kim ngạch thương mại Hàn-Trung (267,66 tỷ USD) và bằng 42% kim ngạch thương mại Mỹ-Trung (186,96 tỷ USD).Xét riêng về cán cân thương mại, trong năm 2022, thặng dư thương mại với Việt Nam từng đạt 34,24 tỷ USD. Việt Nam vượt qua Mỹ trở thành đối tác thặng dư thương mại lớn nhất của Hàn Quốc. Tuy nhiên sang năm 2023, Mỹ lấy lại vị trí này, Việt Nam chỉ xếp thứ hai.Việc xuất khẩu và thặng dư cán cân thương mại với Việt Nam giảm là bởi sự đình trệ xuất khẩu chíp bán dẫn. Trong năm ngoái, xuất khẩu chíp bán dẫn của Hàn Quốc giảm 7,4% do tình hình thị trường toàn cầu xấu đi. Điều này cũng phản ánh trong thương mại với Việt Nam. Xuất khẩu chíp bán dẫn sang Việt Nam năm 2023 đạt 12,73 tỷ USD, giảm 21,6% so với năm trước đó.Trong năm ngoái, lãnh đạo ngoại giao Hàn-Việt đã nhất trí mở rộng quy mô thương mại song phương lên 150 tỷ USD cho tới năm 2030. Khối tư nhân hai nước đã ký kết 111 biên bản ghi nhớ, hợp tác Hàn-Việt được kỳ vọng sẽ mở rộng sang các lĩnh vực công nghiệp mới như chuỗi cung ứng hay năng lượng sạch, ngoài lĩnh vực sản xuất truyền thống.