Doanh thu tại Trung Quốc của 10 tập đoàn lớn Hàn Quốc giảm mạnh 5 năm gần đây

Photo : YONHAP News

Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc (tên cũ là Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc - FKI) ngày 4/2 công bố kết quả phân tích về tỷ trọng doanh thu tại nước ngoài từ quý I đến quý III của năm 2018 và năm 2023, dựa theo báo cáo kinh doanh của 10 tập đoàn lớn dẫn đầu về doanh thu trong nước.10 tập đoàn nằm trong đối tượng phân tích gồm hãng điện tử Samsung, hãng ô tô Hyundai và Kia, công ty phụ tùng ô tô Hyundai Mobis, công ty lọc hóa dầu S-Oil, điện tử LG, công ty Posco International, công ty xây dựng Samsung C&T, công ty thép Hyundai, và hãng SK Hynix.Kết quả cho thấy tỷ trọng doanh thu tại nước ngoài trên tổng doanh thu của các doanh nghiệp này đạt 68,3% trong ba quý đầu của năm 2023, giảm 3,7% so với cùng kỳ của năm 2018. Đặc biệt, doanh thu của các doanh nghiệp ghi nhận sự sụt giảm mạnh tại thị trường Trung Quốc, giảm 23.386,3 tỷ won (17,48 tỷ USD) trong vòng 5 năm, từ 56.850,3 tỷ won (42,49 tỷ USD) của ba quý đầu năm 2018 xuống còn 33.464 tỷ won (25,01 tỷ USD) trong cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng doanh thu lũy kế từ quý I đến quý III tại Trung Quốc đã giảm từ 12% năm 2018 xuống còn 5,4% trong năm 2023.Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc giải thích tình hình kinh tế trì trệ kéo dài khiến người tiêu dùng Trung Quốc giảm sức mua, và các doanh nghiệp nước này mở rộng thị phần nội địa nhờ nâng cao công nghệ là những nguyên nhân khiến doanh thu của các tập đoàn lớn xứ sở kimchi sụt giảm tại thị trường quốc gia đông dân thứ nhì hành tinh này.Một nguyên nhân nữa được chỉ ra là do xuất khẩu sang Trung Quốc sụt giảm. Kim ngạch xuất khẩu sang Bắc Kinh của các doanh nghiệp trên trong năm 2023 là 12,48 tỷ USD, giảm 19,9% so với một năm trước, và giảm 23% so với năm 2018. Theo đó, cán cân thương mại sang Trung Quốc năm ngoái thâm hụt 18 tỷ USD, lần đầu thâm hụt sau 31 năm kể từ năm 1992. Tuy nhiên, FKI cho rằng việc giảm doanh thu tại Trung Quốc không chỉ là vấn đề của riêng các doanh nghiệp Hàn Quốc. Hãng Apple của Mỹ ngày 1/1 (giờ địa phương) vừa qua cho biết doanh thu của hãng tại Trung Quốc trong quý IV năm ngoái đạt 20,8 tỷ USD, giảm 12,9% so với cùng kỳ của một năm trước, trở thành thị trường duy nhất trên thế giới mà Apple ghi nhận mức doanh thu giảm.