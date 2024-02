Tỷ lệ người dân tán thành Hàn Quốc vũ trang hạt nhân đạt trên 70% hai năm liền

Photo : KBS News

Viện nghiên cứu cấp cao Chey thuộc Tập đoàn SK, một cơ quan nghiên cứu tư nhân của Hàn Quốc, ngày 6/2 công bố kết quả thăm dò ý kiến ủy thác cho Viện Gallup tiến hành với 1.043 người trên 18 tuổi từ ngày 15/12 năm ngoái tới ngày 10/1 vừa qua.Kết quả là có 72,8% người dân được hỏi đồng tình rằng Hàn Quốc phải sở hữu vũ khí hạt nhân trong bối cảnh mối uy hiếp hạt nhân và tên lửa từ Bắc Triều Tiên dâng cao. Đây là năm thứ hai liên tiếp tỷ lệ đồng tình về việc Seoul vũ trang hạt nhân đạt trên 70%, bất chấp việc Mỹ cam kết tăng cường răn đe mở rộng cho Hàn Quốc thông qua Tuyên bố Washington giữa lãnh đạo hai nước vào tháng 9 năm ngoái.Trên thực tế, sự tin tưởng của người dân về cam kết răn đe mở rộng của Mỹ đã sụt giảm so với trước. Chỉ có 39,2% cho rằng Washington sẽ can thiệp vào tình hình bán đảo Hàn Quốc nếu xét thấy có khả năng lãnh thổ Mỹ sẽ bị tấn công, giảm 12% so với kết quả thăm dò trước đó. Đây là một sự thay đổi khá lớn bởi trong năm ngoái, ý kiến tích cực và tiêu cực hầu như không khác biệt trong phạm vi sai số.Ngoài ra, kết quả thăm dò cũng cho thấy người dân lo ngại cam kết phòng thủ của Mỹ cho Hàn Quốc sẽ có thể bị lung lay nếu cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử vào tháng 11 tới. 91% người dân cho rằng việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên là điều không thể, tăng mạnh so với tỷ lệ 77,6% năm ngoái.Cuộc thăm dò trên được thực hiện theo hình thức phỏng vấn trực tiếp, có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3%.