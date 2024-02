Kết quả đánh giá công tác năm 2023 của các ban ngành Hàn Quốc

Photo : KBS News

Tại cuộc họp Nội các ngày 6/2 dưới sự chủ trì của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Văn phòng điều phối các vấn đề Nhà nước đã công bố "Kết quả đánh giá công tác Chính phủ năm 2023" dựa trên điểm đánh giá theo từng hạng mục như các chính sách chính, đổi mới quy chế, đổi mới Chính phủ, sự trao đổi chính sách.Các cơ quan bị xếp hạng C gồm Bộ Phụ nữ và gia đình, Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông, Ủy ban An toàn năng lượng nguyên tử, Cơ quan về xây dựng thành phố hành chính, Bộ Thống nhất, Cơ quan phát triển Saemangeum, Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân, Cơ quan quản lý nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc (MMA).Đặc biệt, Bộ Phụ nữ và gia đình, Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông và Ủy ban An toàn năng lượng nguyên tử bị xếp hạng C ở tất cả các hạng mục đánh giá. Cơ quan về xây dựng thành phố hành chính bị xếp hạng C ở hạng mục về chính sách chính và sự trao đổi chính sách. Cơ quan này chịu trách nhiệm về vụ tai nạn ngập nước ở đường hầm Gungpyeong (thành phố Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong) xảy ra vào tháng 7 năm ngoái khiến 14 người thiệt mạng.Cơ quan phát triển Saemangeum nhận điểm thấp nhất ở hạng mục chính sách chính và đổi mới Chính phủ. Cơ quan này từng bị thanh tra về những sai sót trong khâu tổ chức Trại họp bạn hướng đạo thế giới (World Scout Jamboree), diễn ra tại khu khai hoang lấn biển Saemangeum (tỉnh Bắc Jeolla).Mặt khác, một số cơ quan được xếp hạng A có Bộ Kế hoạch và tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và thủy sản, Bộ Môi trường, Bộ Tuyển dụng và lao động, Cơ quan Thuế quốc gia, Cơ quan Hải quan, Cơ quan Cảnh sát biển. Những cơ quan này được đánh giá là đã tạo ra được những thành quả rõ rệt, nỗ lực đổi mới quy chế gây hại tới đầu tư tư nhân.Bộ Kế hoạch và tài chính đã gặt hái thành quả chính về việc duy trì tài chính lành mạnh, Bộ Ngoại giao khôi phục được quan hệ Hàn-Nhật và đồng minh Hàn-Mỹ, Bộ Tuyển dụng và lao động đạt thành quả là củng cố chủ nghĩa pháp trị trong quan hệ lao động, Bộ Địa chính và giao thông thì bình thường hóa thị trường bất động sản.Có tổng cộng 222 chuyên gia dân sự ở tất cả các lĩnh vực tham gia đánh giá công tác Chính phủ năm qua. Ngoài ra, kết quả đánh giá cũng phản ánh theo kết quả điều tra về mức độ hài lòng của 30.617 người dân.