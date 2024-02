OECD hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2024 của Hàn Quốc xuống 2,2%

Photo : YONHAP News

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 5/2 đã công bố báo cáo giữa kỳ về triển vọng kinh tế thế giới, trong đó hạ triển vọng kinh tế Hàn Quốc năm nay xuống còn 2,2% so với mức dự báo 2,3% trước đó, và giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm sau là 2,1%.Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc giải thích việc điều chỉnh mức dự báo này của OECD được hiểu là kết quả từ sự phản ánh triển vọng của Chính phủ Hàn Quốc về phương hướng chính sách kinh tế năm 2024. Trước đó, Seoul dự đoán kinh tế nội địa năm nay sẽ tăng trưởng 2,2%, trong khi Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đưa ra mức dự đoán là 2,1%.Ngoài ra, OECD dự đoán tỷ lệ lạm phát của Hàn Quốc năm nay là 2,7%, tương tự như dự đoán đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái; và tỷ lệ lạm phát trong năm sau sẽ là 2%.Mặt khác, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế dự đoán triển vọng kinh tế thế giới năm 2024 đạt 2,9%, tăng 0,2% so với mức dự báo trước đó. Xét theo quốc gia, tổ chức này nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế của Mỹ từ 1,5% lên 2,2%, với nhận định rằng kinh tế nước này sẽ tiếp tục đà tăng trưởng nhẹ nhờ tiền lương thực tế tăng và lãi suất giảm do lạm phát chững lại. Trong khi đó, OECD lại nhận định kinh tế khu vực đồng euro sẽ có mức tăng trưởng thấp do nhu cầu sụt giảm vì chính sách thắt chặt tiền tệ khi thu nhập thực tế tăng cho đến nửa cuối năm, nên hạ 0,3% triển vọng tăng trưởng kinh tế năm nay của khu vực này xuống còn 0,6%. Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm nay được dự đoán là 4,7% và Nhật Bản là 1%.OECD chỉ ra các yếu tố rủi ro cho nền kinh tế thế giới năm nay là rủi ro địa chính trị ở khu vực Trung Đông có thể khiến gánh nặng về nợ gia tăng trước khả năng xảy ra lạm phát và lãi suất cao; khuyến nghị các nước thận trọng trong việc thực hiện các chính sách tiền tệ, đảm bảo nguồn lực tài chính và triển khai những nỗ lực về mặt cơ cấu như cải cách giáo dục.