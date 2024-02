Seoul cùng 8 nước thành viên Hội đồng bảo an kêu gọi dừng bạo lực tại Myanmar

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn AP (Mỹ) ngày 6/2 đưa tin 9 trong số 15 nước thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, trong đó có Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản và Pháp, ngày 5/2 (giờ địa phương) đã ra tuyên bố chung lên án chính quyền quân sự Myanmar.Các nước chỉ ra rằng trong vòng ba năm kể từ sau cuộc đảo chính quân sự tại Myanmar, đã có hơn 2,6 triệu người tị nạn, hơn 18 triệu người Myanmar cần được viện trợ nhân đạo. Tuyên bố hối thúc chính quyền quân sự Myanmar thực thi nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc có nội dung yêu cầu dừng tình trạng bạo lực ở quốc gia này.Vào tháng 12/2022, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã thông qua dự thảo nghị quyết yêu cầu chính quyền quân sự Myanmar phải chấm dứt bạo lực ngay lập tức, thả các tù nhân chính trị bị giam giữ vô cớ, trong đó có Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi.Các nước thành viên Hội đồng bảo an chỉ ra rằng chính quyền quân sự Myanmar không hề thực hiện nội dung nghị quyết của Hội đồng bảo an về việc đảm bảo nhân quyền và tự do cơ bản cho người dân, tôn trọng pháp luật và các chuẩn mực, ý chí dân chủ và quan hệ lợi ích của người dân Myanmar.Tuyên bố cũng chỉ ra rằng người tị nạn dân tộc thiểu số Rohingya của Myanmar đang bị đàn áp dữ dội hơn trước, không được cung cấp thuốc men, dịch vụ y tế, kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ nhân đạo cho họ.