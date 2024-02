Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên hai đảng lớn tại Tổng tuyển cử không có sự chênh lệch lớn

Photo : YONHAP News

Theo kết quả thăm dò ý kiến do hãng tin Yonhap và kênh tin tức Yonhap News TV ủy thác cho công ty thăm dò ý kiến Metrix tiến hành trong hai ngày 3-4/2 với 1.000 người 18 tuổi trở lên trên toàn quốc, có 33% cử tri trả lời sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân nếu ngày mai là Tổng tuyển cử, 35% trả lời sẽ bầu cho ứng cử viên đảng đối lập Dân chủ đồng hành. Chêch lệch giữa hai đảng là 2%, nằm trong phạm vi sai số (±3%). So với kết quả thăm dò tiến hành vào ngày 6-7/1, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên đảng cầm quyền giảm 2%, đảng đối lập giảm 1%.Xét theo độ tuổi, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên đảng Sức mạnh quốc dân ở nhóm cử tri ngoài 60 tuổi là 56%, ngoài 70 tuổi là 64%, áp đảo đảng đối lập. Ngược lại, 54% cử tri ngoài 40 tuổi, 44% cử tri ngoài 50 tuổi, 30% cử tri ngoài 30 tuổi và 34% cử tri từ 18-29 tuổi ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành, cao hơn tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền.4% cử tri cho biết sẽ bầu cho ứng cử viên đảng Cải cách mới mà cựu Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Lee Jun-seok lập ra. 2% cử tri ủng hộ đảng Công lý Xanh, một đảng liên minh giữa đảng Công lý và đảng Xanh. 1% trả lời sẽ bầu ứng cử viên đảng Tương lai mới của cựu Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon. 3% cử tri trả lời sẽ ủng hộ đảng khác, 13% cử tri không ủng hộ ứng cử viên nào, tăng 1% so với kết quả thăm dò trước đó.Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).