Cán cân vãng lai tháng 12/2023 duy trì đà thặng dư 8 tháng liền

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 7/2 công bố cán cân quốc tế tháng 12 năm 2023, cho biết cán cân vãng lai tháng 12 năm ngoái của Hàn Quốc thặng dư 7,41 tỷ USD, đà thặng dư 8 tháng liên tiếp kể từ tháng 5 cùng năm. Cán cân vãng lai của cả năm 2023 đạt 35,49 tỷ USD.Xét theo từng hạng mục, cán cân thương mại tháng 12 năm ngoái thặng dư 8,04 tỷ USD, 9 tháng thặng dư liên tiếp kể từ tháng 4. Quy mô thặng dư tăng hơn so với tháng 11 (6,88 tỷ USD).Tháng 12/2023 kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 59 tỷ USD, tăng 5,8% so với một năm trước, nhờ xuất khẩu chíp bán dẫn và xe ô tô khởi sắc. Cụ thể, xuất khẩu xe ô tô tăng 19,2%, chíp bán dẫn tăng 19,1%; trong khi xuất khẩu chế phẩm dầu mỏ, thép và sản phẩm công nghệ hóa học cũng giảm lần lượt 3,9%, 5,5% và 6,3%. Xuất khẩu của Hàn Quốc đã duy trì đà giảm suốt 13 tháng kể từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 9 năm ngoái, sau đó tăng trở lại vào tháng 10 cùng năm và đã giữ được xu thế tăng ba tháng liên tiếp.Kim ngạch nhập khẩu tháng 12 năm 2023 đạt 50,97 tỷ USD, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm trước đó, do ảnh hưởng việc giá năng lượng giảm và nhập khẩu nguyên liệu thô giảm.Cán cân dịch vụ thâm hụt 2,54 tỷ USD do doanh thu từ du lịch giảm trước xu thế giảm của du khách người Nhật Bản đến Hàn Quốc và phí sử dụng bản quyền bằng sáng chế mà các doanh nghiệp trong nước thu từ các công ty con ở nước ngoài giảm.Cán cân thu nhập sơ cấp chuyển từ thâm hụt trong tháng 11 thành thặng dư 2,46 tỷ USD trong tháng 12. Tài sản ròng trong tài khoản tài chính (tài sản trừ đi nợ) tăng thêm 5,68 tỷ USD trong tháng 12. Mức tăng tài sản ròng của cả năm 2023 là 32,39 tỷ USD.