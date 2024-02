Cấm các cuộc thăm dò ý kiến có tên đảng, ứng cử viên từ ngày 10/2

Photo : KBS News

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc ngày 8/2 ra thông cáo báo chí, hướng dẫn về các hành vi bị cấm, hạn chế từ ngày 10/2 tới, 60 ngày trước Tổng tuyển cử 10/4.Trước tiên, bắt đầu từ ngày 10/2 cho tới ngày bầu cử, tất cả các cuộc thăm dò ý kiến có tên của đảng (gồm cả Ủy ban trù bị thành lập đảng) hay ứng cử viên (cả ứng cử viên tiềm năng) đều bị cấm. Các ứng cử viên được phép thăm dò ý kiến người dân khu vực phục vụ cho việc hợp nhất tranh cử, nhưng không được công bố kết quả như tỷ lệ ủng hộ ra bên ngoài, mà chỉ được sử dụng làm tài liệu nội bộ.Các cuộc thăm dò ý kiến được tiến hành thay cho cuộc chạy đua ứng cử viên trong đảng dựa trên thỏa thuận bằng văn bản giữa các ứng cử viên, hoặc dựa theo điều lệ đảng, có thể được phép tiến hành, nhưng cũng không được công bố kết quả ra bên ngoài.Lãnh đạo các địa phương không được có hành vi gây ảnh hưởng tới bầu cử từ ngày 10/2, như quảng bá về cương lĩnh, chính sách, lập trường của đảng với người dân địa phương mình, không được phép tham gia vào sự kiện chính trị do đảng nào tổ chức và không được thăm văn phòng bầu cử. Tuy nhiên, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương vẫn cho phép các chuyến thăm mang tính chất nghi thức của lãnh đạo địa phương với tư cách là đảng viên của một đảng, như buổi lễ thành lập hoặc sáp nhập đảng, buổi bầu ứng cử viên, các sự kiện công khai chỉ dành cho đảng viên.Ủy ban quản lý bầu cử trung ương cho biết sẽ hướng dẫn cụ thể về các hoạt động bị cấm, hạn chế cho các đảng, ứng cử viên và địa phương, để không xảy ra tình trạng vi phạm do không biết rõ luật. Ủy ban này sẽ xử lý cứng rắn với các hành vi can thiệp vào bầu cử của công chức.