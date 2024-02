Quy mô ngân sách không sử dụng năm 2023 cao nhất trong vòng 16 năm

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 8/2 công bố trong năm ngoái, có 45.700 tỷ won (34,43 tỷ USD) ngân sách chưa được sử dụng, chiếm 8,5% tổng ngân sách cả năm. Đây là quy mô và tỷ lệ ngân sách không sử dụng cao nhất kể từ sau năm 2007.Bộ Kế hoạch giải thích quy mô ngân sách không sử dụng tăng là bởi khoản ngân sách trợ cấp cho địa phương được điều chỉnh giảm do thu thuế giảm, giao dịch nội bộ Chính phủ có sự chênh lệch so với dự kiến. Nếu không bao gồm các khoản này thì quy mô ngân sách không sử dụng trên thực tế, từ ngân sách không dùng cho mục đích dự phòng và cho các dự án là 10.800 tỷ won (8,14 tỷ USD). Ngân sách dùng cho mục đích dự phòng trong năm ngoái giảm do dịch COVID-19 chấm dứt, số sự cố, thảm họa xảy ra trong nửa cuối năm giảm.Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và tài chính giải thích nguồn thu thuế giảm cũng ảnh hưởng tới quy mô ngân sách không dùng đến. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2023, bao gồm thu thuế và các khoản thu ngoài thuế, đạt 497.000 tỷ won (374,42 tỷ USD), giảm 77.000 tỷ won (58,01 tỷ USD) so với một năm trước; trong đó thu thuế giảm tới 51.900 tỷ won (39,1 tỷ USD), các khoản thu ngoài thuế tăng 19.400 tỷ won (14,62 tỷ USD).Chính phủ sẽ soạn thảo báo cáo quyết toán năm tài khóa 2023 để Cơ quan Thanh tra và kiểm toán tiến hành kiểm tra, sau đó dự kiến trình lên Quốc hội vào cuối tháng 5 năm nay.