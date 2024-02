5 hãng ô tô đồng loạt triệu hồi hơn 44.000 xe tại thị trường Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 8/2 công bố 5 công ty gồm ô tô Hyundai, Mercedes-Benz Korea, BMW Korea, Honda Korea và MAN Truck & Bus Korea đã tự nguyện cho tiến hành triệu hồi tổng cộng 44.281 xe thuộc 48 mẫu xe mà các công ty này sản xuất hoặc nhập khẩu, bán tại Hàn Quốc do phát hiện lỗi sản xuất.Trước tiên, 18.664 mẫu xe Kona SX2 của hãng ô tô Hyundai bị lỗi thiết kế vật liệu bảo vệ hệ thống dây điện của pin, sẽ được triệu hồi từ ngày 15/2 tới. 246 mẫu xe Nexo của hãng cũng bị triệu hồi từ ngày 14/1 do lỗi sản xuất thiết bị bơm túi khí.Hãng Mercedes-Benz Korea tiến hành triệu hồi tổng cộng 12.521 xe thuộc 22 dòng xe của hãng, trong đó có E 350 4MATIC từ ngày 8/2 do bộ phận cánh quạt bên trong bơm nhiên liệu không đủ độ bền. Hãng BMW Korea đang tiến hành triệu hồi tổng cộng 8.826 xe từ ngày 2/2 vừa qua do bu lông cố định của hệ thống điều khiển van biến thiên không đủ độ bền.Trong khi đó, hãng Honda Korea bắt đầu biện kháp khắc phục lỗi thiết kế cáp pin với 2.080 xe CR-V Hybrid. Còn MAN Truck & Bus Korea cũng đã tiến hành biện pháp khắc phục từ ngày 7/2 do lỗi lắp ráp bảng mạch làm nóng bộ lọc nhiên liệu đối với 1.944 xe thuộc 4 dòng xe của hãng, trong đó có mẫu xe tải TGM.Người tiêu dùng có thể tra cứu về mẫu xe thuộc đối tượng triệu hồi và thông số lỗi cụ thể bằng cách nhập biển số xe và mã định dạng của xe trên trang chủ hoặc ứng dụng của trung tâm triệu hồi xe ô tô (www.car.go.kr), hoặc qua số điện thoại 080-357-2500.