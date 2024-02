Photo : KBS News

Hãng thông tấn Reuters (Anh) ngày 7/2 (giờ địa phương) dẫn nội dung báo cáo của Ban chuyên gia về cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Liên hợp quốc.Ban chuyên gia chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục coi thường lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an. Lần cuối cùng mà miền Bắc thử hạt nhân (lần thứ 6) là vào năm 2017, nhưng sau đó nước này vẫn tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân, sản xuất vật liệu phân hạch hạt nhân. Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo, đưa được vệ tinh lên quỹ đạo, và đóng được tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật.Bên cạnh đó, Ban chuyên gia cho biết đang tiến hành điều tra 58 vụ tấn công mạng nhắm vào các doanh nghiệp liên quan tới tiền ảo, nghi do Bắc Triều Tiên tiến hành trong vòng từ năm 2017-2023, có quy mô thiệt hại khoảng 3 tỷ USD. Miền Bắc được cho là đã sử dụng số tiền đánh cắp được vào phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các chuyên gia chỉ ra rằng các tổ chức tin tặc thuộc sự chỉ huy của Tổng cục Trinh sát miền Bắc đã tiến hành phần lớn các vụ tấn công này.Mặt khác, báo cáo cũng chỉ ra rằng thương mại của miền Bắc đang trên đà hồi phục. Năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại nước này đã vượt năm 2022.Hàng năm, Ban chuyên gia về cấm vận Bắc Triều Tiên hai lần trình báo cáo lên Hội đồng bảo an. Báo cáo lần này dự kiến sẽ được công bố chính thức vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3.