Kim Woo-min giành huy chương vàng tại Giải vô địch bơi lội thế giới Doha 2024

Photo : YONHAP News

Tại vòng chung kết nội dung bơi 400m tự do nam, Giải vô địch bơi lội thế giới của Liên đoàn bơi lội quốc tế (FINA) diễn ra tại Doha, Qatar vào ngày 12/2, kình ngư Kim Woo-min của Hàn Quốc đã vượt qua đối thủ người Australia Elijah Winnington để cán đích đầu tiên với thành tích 3 phút 42 giây 71, xuất sắc giành tấm huy chương vàng.Mặc dù chưa phá được kỷ lục Hàn Quốc ở cự ly này do vận động viên Park Tae-hwan nắm giữ (3 phút 41 giây 53), nhưng Kim Woo-min đã rút ngắn được 1 giây 21 so với kỷ lục của bản thân.Đây là lần đầu tiên sau 13 năm và lần thứ hai trong lịch sử, một vận động viên Hàn Quốc giành được huy chương vàng tại Giải vô địch bơi lội thế giới, sau ngôi sao Park Tae-hwan với tấm huy chương vàng cũng ở nội dung 400m tự do nam tại giải vô địch năm 2011 ở Thượng Hải và giải đấu năm 2007 ở Melbourne.Cùng với vận động viên Hwang Sun-woo, người giành ba huy chương vàng tại Á vận hội Hàng Châu 2023, Kim Woo-min đang dẫn đầu "thế hệ vàng" của làng bơi lội Hàn Quốc. Anh được kỳ vọng giành được huy chương vàng ở nội dung này tại Thế vận hội mùa hè Paris 2024.Trước đó, trong ngày thi đấu 10/2, hai vận động viên Kim Su-ji và Yi Jae-gyeong đã giành được tấm huy chương đồng ở nội dung nhảy cầu đôi nam nữ 3m.Đây là tấm huy chương đầu tiên của Hàn Quốc ở nội dung nhảy cầu đôi tại Giải vô địch bơi lội thế giới.Trước đó, Kim Su-ji cũng đã giành huy chương đồng ở nội dung 3m cầu mềm nữ. Cùng với chiếc huy chương đầu tiên cho đội tuyển nhảy cầu Hàn Quốc tại giải vô địch Gwangju năm 2019, cô trở thành vận động viên Hàn Quốc thứ hai giành được ba huy chương tại Giải vô địch bơi lội thế giới, sau Park Tae-hwan.