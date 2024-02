Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol tăng 1,9% trong tuần này

Photo : YONHAP News

Theo ủy thác từ báo Kinh tế năng lượng, Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến từ ngày 5-8/2 với 2.011 người dân từ 18 tuổi trở lên trên toàn Hàn Quốc (độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng ±2,2%).Kết quả là có 39,2% người dân được hỏi đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol, tăng 1,9% so với cuộc thăm dò trước đó (29/1-2/2), nằm trong phạm vi sai số. Ngược lại, có 57,7% cử tri đánh giá tiêu cực, giảm 1,7%, cũng nằm trong phạm vi sai số.Realmeter phân tích tỷ lệ ủng hộ Tổng thống trong tuần này tăng do ông Yoon công bố xúc tiến mở rộng dự án "Trường học Neulbom" trông trẻ miễn phí tới 8 giờ tối trên phạm vi toàn quốc, hay nâng chỉ tiêu tuyển sinh trường y để tăng tính tiếp cận y tế tại địa phương; giảm gánh nặng kinh doanh cho tiểu thương và giảm nhẹ xử phạt hành chính với các cửa hàng bán rượu, thuốc lá cho trẻ vị thành niên.Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống ở nhóm cử tri ngoài 70 tuổi tăng 6,9%, cử tri ngoài 20 tuổi tăng 5,9%, ngoài 60 tuổi tăng 3,2%, cử tri ngoài 50 tuổi giảm 2,4%.Mặt khác, trong cuộc thăm dò với 1.004 cử tri trên 18 tuổi từ 7-8/2 vừa qua (độ tin cậy 95%), sai số trong khoảng ±3,1%), tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đạt 40,9%, tăng 1,1% so với cuộc thăm dò trước đó (1-2/2).Tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Dân chủ đồng hành đạt 41,8%, giảm 3,4%. Chênh lệch tỷ lệ ủng hộ giữa hai đảng là 0,9%, nằm trong phạm vi sai số. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đảng Công lý xanh đạt 2,2%, tăng 0,9%; tỷ lệ ủng hộ đảng Tiến bộ là 1,6%, tăng 0,4%. 7,5% cử tri không ủng hộ đảng nào, tăng 0,6%.Kết quả hai cuộc thăm dò nói trên được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).