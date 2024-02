Samsung chiếm 73%, Apple chiếm 25% thị phần smartphone Hàn Quốc năm 2023

Photo : YONHAP News

Theo số liệu từ công ty điều tra thị trường Counterpoint có trụ sở tại Seoul công bố ngày 13/2, trong năm ngoái, có khoảng 14,5 triệu smartphone được bán ra tại thị trường Hàn Quốc, giảm khoảng 8% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm này là do nhu cầu thay thế smartphone giảm, chủ yếu chỉ tập trung vào các dòng điện thoại giá rẻ hoặc tầm trung, trong bối cảnh kinh tế khó khăn.Điện tử Samsung chiếm 73% thị phần smartphone trong nước. Dòng smartphone chủ lực của hãng trong năm 2023 là S23 và hai điện thoại màn hình gập Z Flip 5 và Z Fold 5 có lượng đơn hàng đặt trước lần lượt đạt 1,09 triệu và 1,02 triệu chiếc, được đánh giá là một sự ra mắt thành công.Tuy nhiên, điện tử Samsung đã phải dừng sản xuất một số dòng điện thoại giá rẻ hoặc tầm trung do giá nguyên vật liệu tăng và doanh số bán chậm, nên thị phần của hãng đã giảm 2%.Năm ngoái, Apple đứng thứ hai về thị phần tại Hàn Quốc, đạt 25%, tăng 3%. Thị phần của Apple đã tăng 1% mỗi năm, từ năm 2020-2022, lần này tăng tới 3%, cho thấy tốc độ tăng trưởng nhanh hơn trong năm ngoái. Đặc biệt, đối với dòng điện thoại iPhone 15 ra mắt tại Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái, cứ 10 đơn hàng đặt trước lại có 8 người là thanh niên ngoài 20, 30 tuổi. Doanh số bán hàng trong tuần đầu tiên mở bán cũng tăng vọt tới 49,5%.Thị phần của các hãng smartphone khác gộp lại, như Motorola, Xiaomi, Nothing chỉ chiếm 2%.