Đoàn đại biểu đảng Lao động Bắc Triều Tiên thăm Nga

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KNCA) ngày 13/2 đưa tin phái đoàn đảng Lao động nước này do Bí thư Thành ủy Bình Nhưỡng Kim Su-gil dẫn đầu đã lên đường thăm Nga một ngày trước theo lời mời của đảng Nước Nga thống nhất, đảng cầm quyền của nước này.KCNA cho biết phái đoàn miền Bắc dự kiến sẽ tham dự Hội nghị lần thứ nhất "Vì tự do các dân tộc" do đảng Nước Nga thống nhất tổ chức. Theo trang chủ của đảng này, hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 15-17/2 với sự tham gia của phái đoàn đại biểu các nước, là một cơ chế hợp tác đa phương đối phó với chủ nghĩa thực dân hiện đại.Ông Kim Su-gil từng giữ các chức vụ cấp cao như Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị quân đội, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kangwon miền Bắc, là một nhân vật nằm trong danh sách cấm vận của Hàn Quốc và Mỹ vì dính líu tới hoạt động phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) khi còn lãnh đạo Tổng cục Chính trị quân đội.Chuyến thăm Nga lần này của đoàn đại biểu đảng Lao động Bắc Triều Tiên cho thấy sự mở rộng giao lưu nhân lực giữa hai nước Nga-Triều. Hai quốc gia đang bị cộng đồng quốc tế cô lập này hiện đang giao lưu một cách sôi nổi kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều diễn ra tại Nga vào tháng 9 năm ngoái.Gần đây, các quan chức của Nga như Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên thiên nhiên Alexander Kozlov, Thống đốc vùng Primorsky Oleg Kozhemyako đã có chuyến thăm Bình Nhưỡng. Trong khi đó, phía miền Bắc có Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại Yun Jong-ho, Ngoại trưởng Choe Son-hui đã thăm Nga. Phái đoàn đại biểu về kỹ thuật nông nghiệp của miền Bắc cũng rời Bình Nhưỡng thăm Nga từ ngày 9/2.Dự kiến hai nước sẽ còn tiếp tục tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Trong tháng 3, Nga sẽ mở lại tour du lịch khách đoàn tới Bắc Triều Tiên lần đầu kể từ sau khi bùng phát đại dịch COVID-19. Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ cùng ngày đưa tin sẽ có thêm hai đoàn khách du lịch Nga tới Bắc Triều Tiên từ ngày 8-11/3 và từ ngày 11-15/3.Trước đó, một đoàn khách Nga gồm 97 người đã đến Bắc Triều Tiên bằng máy bay của hãng hàng không Air Koryo miền Bắc vào ngày 9/2, thăm quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong (thành phố Wonsan, tỉnh Kangwon), rồi sau đó về nước vào ngày 12/2.