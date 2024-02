Photo : YONHAP News

Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby trong buổi họp báo thường kỳ ngày 12/2 (giờ địa phương) đánh giá Mỹ đã đạt được nhiều tiến triển trong vòng hai năm kể từ sau khi công bố Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương.Ông Kirby nhắc tới việc Washington đã lập ra liên minh an ninh AUKUS (gồm ba nước Mỹ, Anh, Australia) và cơ chế tham vấn an ninh QUAD (gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ).Ngoài ra, Mỹ cũng nâng cấp quan hệ với các nước Việt Nam, Indonesia, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Điều quan trọng hơn hết là Tổng thống Joe Biden đã hội đàm thượng đỉnh với lãnh đạo Hàn-Nhật tại Trại David vào tháng 8 năm ngoái, đưa hợp tác song phương và ba bên lên một tầm cao mới. Nhờ vậy mà Mỹ đã tăng cường được năng lực giám sát các hành động của chính quyền Bắc Triều Tiên trên bán đảo Hàn Quốc. Ngoài ra, việc tăng cường quan hệ với các đồng minh khác trong khu vực cũng hết sức quan trọng.Vào ngày 11/2/2022, Chính phủ Tổng thống Joe Biden đã công bố Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, đặt trọng tâm vào việc kiềm chế Trung Quốc.