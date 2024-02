Seoul xây dựng chính sách thương mại đặt trọng tâm vào bảo vệ an ninh kinh tế trong năm 2024

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Cheong In-kyo ngày 13/2 đã hội đàm với Phó Chủ tịch các tổ chức kinh tế lớn là Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM), Hiệp hội Các nhà kinh doanh Hàn Quốc (FKI), Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ). Tại đây, ông Cheong cho biết trong năm nay, Chính phủ có kế hoạch xây dựng chính sách thương mại mới, đặt trọng tâm vào việc bảo vệ an ninh kinh tế.Chánh Văn phòng Cheong đánh giá bất chấp các điều kiện đối ngoại khó khăn trong năm ngoái như chính sách lãi suất cao ở các nước, sự lan rộng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch toàn cầu, Hàn Quốc vẫn đạt được những thành quả thương mại nhờ sự phối hợp tích cực của các tổ chức kinh tế lớn. Xuất khẩu tăng trở lại, cụ thể hóa thành quả từ các chuyến công du của Tổng thống, quản lý ổn định các vấn đề thương mại chính.Ông Cheong nhận định năm nay là năm diễn ra Tổng tuyển cử, môi trường thương mại đang ngày càng trở nên bất ổn do các yếu tố rủi ro địa chính trị xảy ra thường xuyên. Do đó, Chính phủ và các tổ chức kinh tế phải đoàn kết lại để biến khủng hoảng thành cơ hội.