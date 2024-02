Photo : YONHAP News

Tại một diễn đàn do Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ tổ chức vào ngày 12/2 (giờ địa phương), Phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Robert Koepcke khẳng định Mỹ vẫn đang tiếp tục trao đổi chặt chẽ với Hàn Quốc, Nhật Bản và các đồng minh, đối tác khác về phương án tối ưu nhằm phối hợp quốc tế để đối thoại với Bắc Triều Tiên, kìm hãm các hành vi gây hấn, vi phạm nhiều nghị quyết Hội đồng bảo an Liên hợp quốc của nước này.Quan chức trên nhấn mạnh Mỹ đang theo đuổi biện pháp đối phó "được điều chỉnh chi tiết" tùy thuộc vào mức độ uy hiếp của Bình Nhưỡng đối với Washington và các nước đồng minh. Ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đang cùng nhau đối phó trước sự hợp tác quân sự giữa Nga-Triều.Ông Koepcke chỉ ra rằng Nga đang kéo dài cuộc chiến tranh xâm lược một cách tàn bạo đối với Ukraine, làm suy yếu hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, gia tăng sự liều lĩnh của Bắc Triều Tiên, đồng thời vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an. Quan chức Mỹ khẳng định Washington mong muốn đối thoại vô điều kiện với Bình Nhưỡng, đồng thời vẫn giữ lập trường đối phó về mặt ngoại giao bất chấp miền Bắc đẩy cao căng thẳng bằng hàng loạt vụ khiêu khích tên lửa đạn đạo với tần suất chưa từng thấy.Cùng với đó, ông Koepcke khẳng định ba nước Hàn-Mỹ-Nhật cũng đang hợp tác để kiểm soát việc xuất khẩu các công nghệ lưỡng dụng (công nghệ dùng cho cả mục đích dân sự và quân sự) có thể đe dọa đến nền hòa bình và an ninh của quốc tế, cũng như ngăn chặn việc đánh cắp các công nghệ tiên tiến.Cũng tại diễn đàn trên, cựu Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim khẳng định Hàn Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia vô cùng quan trọng đối với Mỹ, dù rằng việc gì xảy ra tại Mỹ hay Washington thực hiện vai trò lãnh đạo toàn cầu của mình ra sao đi chăng nữa. Ông này nhấn mạnh vị thế, sức mạnh và tầm ảnh hưởng của hai nước Hàn-Nhật đang ngày một tăng, nên việc ba nước chia sẻ chi phí nhiều hơn, cùng nhau đối phó với thách thức nhiều hơn là điều hết sức tự nhiên. Cựu Đặc phái viên Sung Kim cho rằng dù kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới thế nào đi nữa thì Chính phủ ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đều quan tâm đến việc thiết lập cơ chế để tiếp tục hợp tác.Mặt khác, cựu Chánh Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Sung-han cho biết Seoul vẫn để ngỏ về việc để Tokyo tham gia vào Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ (NCG), quyết định tham gia phụ thuộc vào Nhật Bản.