Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4,4 tỷ USD cổ phiếu Hàn Quốc trong tháng 1

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 13/2 (giờ địa phương) ngày 13/2 công bố báo cáo xu hướng thị trường ngoại hối tài chính quốc tế sau tháng 1 năm 2024, cho biết nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 4,4 tỷ USD cổ phiếu niêm yết tại Hàn Quốc trong tháng vừa qua, tăng gấp đôi so với con số 1,72 tỷ USD của tháng 12 năm ngoái.BOK phân tích nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng lượng lớn cổ phiếu trước kỳ vọng ngành chíp bán dẫn hồi phục, bất chấp những lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) kéo dài thời gian giảm lãi suất.Tại thị trường trái phiếu, nhà đầu tư nước ngoài cũng chuyển từ xu thế bán ròng trong tháng 12 năm ngoái sang xu hướng mua ròng trong tháng 1 vừa qua do các nhà đầu tư và tổ chức nước ngoài nối lại hoạt động vào đầu năm mới.Tỷ giá hối đoái won/USD tăng do giá trị đồng đô-la Mỹ tăng trên toàn cầu, song mức tăng hạn chế bởi nhà đầu tư nước ngoài tập trung mua ròng chứng khoán và các nhà xuất khẩu tăng doanh số bằng đồng đô-la Mỹ. Đặc biệt, biến động của tỷ giá won/USD trong tháng 1 là 4,5 won, tương đương 0,34%, giảm đáng kể so với một tháng trước (7,6 won, 0,58%).Ngân hàng trung ương giải thích trái ngược với những biến động hai chiều của tỷ giá hối đoái trước và sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) thuộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ trong tháng 12 năm ngoái, thì những biến động về tỷ giá hối đoái đã giảm do kỳ vọng FED sớm giảm lãi suất thu hẹp.Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) đối với trái phiếu ổn định ngoại hối kỳ hạn 5 năm của Hàn Quốc đạt 29 điểm cơ bản, tăng nhẹ so với tháng 12 năm ngoái, nhưng vẫn tiếp tục duy trì dưới mức bình quân 39 điểm cơ bản suốt hai năm qua. CDS là một công cụ tài chính phái sinh, đảm bảo bồi thường thiệt hại khi một quốc gia hay một doanh nghiệp phát hành trái phiếu bị vỡ nợ. CDS tăng đồng nghĩa với rủi ro vỡ nợ của quốc gia hay doanh nghiệp tương ứng đã tăng tương đối.