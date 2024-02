Seoul tránh bình luận về phát biểu tranh cãi của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn với báo giới ngày 13/2, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Chính phủ Seoul từ chối bình luận về phát ngôn gần đây của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, do cuộc bầu cử vẫn đang diễn ra nên việc bình luận về phát biểu của một ứng cử viên nhất định là không phù hợp. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Mỹ vẫn đang tiếp tục theo dõi các động thái liên quan tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thông qua các kênh khác nhau.Phát biểu khi vận động tranh cử Tổng thống tại bang Nam Carolina vào ngày 10/2 (giờ địa phương), cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hòa, nói rằng nếu đắc cử, ông sẽ không bảo vệ cho các nước đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không gánh vác đầy đủ chi phí phòng thủ với Mỹ, và sẽ khuyến khích Nga cứ làm điều mà nước này mong muốn. Phát biểu này của ông Trump được cho là mang hàm ý sẽ không phòng thủ cho các nước đồng minh NATO nếu bị Nga tấn công.Các nước châu Âu như Đức, Pháp, Ba Lan đã chỉ trích kịch liệt phát ngôn của ứng cử viên Trump, nhấn mạnh phải tăng cường năng lực phòng thủ cho châu Âu. NATO là một tổ chức an ninh tập thể với 31 nước thành viên thuộc khu vực Bắc Mỹ và châu Âu. Tổ chức này sẽ đáp trả tập thể với bất cứ cuộc tấn công nào nhắm vào một thành viên trong khối.Khi còn giữ chức Tổng thống, ông Trump từng bị chỉ trích đã làm suy yếu sự đoàn kết của NATO do không cam kết thực hiện nghĩa vụ phòng thủ tập thể. Thậm chí ông Trump còn đề cập tới việc rút khỏi khối do tỷ lệ gánh vác chi phí phòng thủ của Mỹ ở mức cao.Hiện tại, nhiều ý kiến lo ngại nếu một người xem nhẹ đồng minh như ông Trump tái đắc cử Tổng thống thì Hàn Quốc sẽ bị gây sức ép nâng khoản gánh vác chi phí dành cho lực lượng quân Mỹ đồn trú, năng lực răn đe mở rộng với Bắc Triều Tiên sẽ bị suy yếu, hoặc Washington sẽ nâng mạnh thuế nhập khẩu với Seoul.