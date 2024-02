KDI giữ nguyên dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,2% năm 2024

Photo : KBS News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), một cơ quan nghiên cứu chính sách, ngày 14/2 công bố báo cáo dự báo điều chỉnh tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2024, trong đó giữ nguyên dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay là 2,2%.Triển vọng mà KDI đưa ra cao hơn so với mức dự đoán 2,1% của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), nhưng thấp hơn so với mức 2,3% của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).Cơ quan này chỉ ra rằng sự lội ngược dòng ở lĩnh vực chíp bán dẫn và sự hồi phục kinh tế toàn cầu là yếu tố kéo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay. KDI điều chỉnh dự báo về tỷ lệ tăng xuất khẩu trong năm nay, từ mức 3,8% lên 4,7%. Tuy nhiên, cơ quan này nhận định xu hướng tăng tiêu dùng sẽ chậm lại do sự đình trệ tiêu thụ nội địa. KDI điều chỉnh dự báo về tăng trưởng tiêu dùng tư nhân, từ mức 1,8% xuống 1,7%. Ngoài ra, cơ quan này nhận định lĩnh vực bất động sản sẽ xấu đi, đầu tư xây dựng giảm 1,4%, thấp hơn mức dự báo đưa ra trước đó là 1%.Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc chỉ ra rằng rủi ro địa chính trị khu vực Trung Đông và suy thoái bất động sản Trung Quốc là các yếu tố rủi ro bên ngoài có thể tác động tới kinh tế Hàn Quốc trong năm nay. Về các yếu tố rủi ro trong nước, KDI nhắc đến nguy cơ đầu tư xây dựng đình trệ. Mặc dù việc một số doanh nghiệp xây dựng bị vỡ nợ đang tái cơ cấu ít có thể trở thành khủng hoảng tài chính, nhưng không thể loại trừ khả năng gây ra tác động tiêu cực tới nền kinh tế thực.