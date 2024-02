Đoàn đại biểu đảng Lao động Bắc Triều Tiên hội đàm với Chủ tịch đảng Cộng sản Nga

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) đưa tin đoàn đại biểu đảng Lao động Bắc Triều Tiên do Bí thư Thành ủy Bình Nhưỡng Kim Su-gil dẫn đầu đã hội đàm với Chủ tịch đảng Cộng sản liên bang Nga Gennady Zyuganov tại Hạ viện Nga.Bí thư Kim giới thiệu Bắc Triều Tiên dành sự quan tâm đặc biệt tới mối quan hệ với Nga, và đã chuyển lời hỏi thăm của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un tới ông Zyuganov. Về phần mình, Chủ tịch Zyuganov bày tỏ hoan nghênh việc đảng và Chính phủ hai nước tăng cường tiếp xúc trong thời gian qua.Trước đó, phái đoàn đại biểu đảng Lao động miền Bắc đã có cuộc gặp với đoàn đại biểu chính quyền vùng Primorsky tại thành phố Vladivostok, miền Viễn Đông nước Nga; thảo luận phương án thúc đẩy giao lưu song phương.Trong vòng ba ngày từ ngày 15/2, đoàn đại biểu đảng Lao động Bắc Triều Tiên dự kiến tham dự hội nghị lần thứ nhất "Vì tự do các dân tộc" do đảng Nước Nga thống nhất tổ chức tại Matxcơva, trao đổi về phương án đối phó với chủ nghĩa thực dân hiện đại.