Kình ngư Hwang Sun-woo đạt huy chương vàng Giải vô địch bơi lội thế giới 2024

Photo : YONHAP News

Vận động viên Hwang Sun-woo của Hàn Quốc ngày 14/2 đã gặt hái tấm huy chương vàng ở nội dung bơi tự do cự ly 200m với thành tích 1 phút 44 giây 75 tại Giải vô địch bơi lội thế giới của Liên đoàn bơi lội quốc tế (FINA) diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar.Như vậy, Hwang Sun-woo đã mang về ba tấm huy chương tại ba mùa giải liên tiếp, sau huy chương bạc tại Giải vô địch bơi lội thế giới 2022 diễn ra tại Budapest (Hungary) và huy chương đồng tại cùng mùa giải năm 2023 tổ chức tại Fukuoka (Nhật Bản).Đây cũng là lần đầu tiên một vận động viên Hàn Quốc giành được huy chương vàng ở nội dung bơi tự do cự ly 200m. Thành tích này của Hwang đã giúp bơi lội Hàn Quốc gặt hái được 4 tấm huy chương vàng của Giải vô địch bơi lội thế giới. Trước đó, vận động viên Park Tae-hwan là người đã mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho Hàn Quốc tại Giải vô địch bơi lội thế giới 2017 tổ chức ở Melbourne (Australia) ở nội dung bơi tự do cự ly 400m. Tại mùa giải năm 2011 diễn ra ở Thượng Hải (Trung Quốc), tuyển thủ này tiếp tục đứng lên bục vinh quang cao nhất ở cùng nội dung.Ở mùa giải lần này, vận động viên Kim Woo-min ngày 12/2 vừa qua cũng đã tiếp bước "đàn anh" Park Tae-hwan mang về tấm huy chương vàng cho Hàn Quốc sau 13 năm ở nội dung bơi tự do nam cự ly 400m. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc gặt hái được hai tấm huy chương vàng tại cùng một mùa giải. Có thể nói, hai kình ngư Hwang Sun-woo và Kim Woo-min đã mở ra thời hoàng kim trở lại cho làng bơi lội của Hàn Quốc.