Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2023 lần đầu thấp hơn Nhật Bản sau 25 năm

Photo : YONHAP News

Nội các Nhật Bản ngày 15/2 công bố số liệu sơ bộ cho biết trong năm ngoái, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của nước này tăng trưởng 1,9%, cao hơn 0,5% so với tỷ lệ tăng trưởng GDP của Hàn Quốc (1,4%) mà Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố vào tháng trước.Đây là lần đầu tiên sau 25 năm, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc thấp hơn Nhật Bản kể từ năm 1998, thời kỳ xảy ra khủng hoảng tài chính châu Á.Tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc được dự báo sẽ lại vượt lên trên Nhật Bản trong năm nay. Vào tháng 1, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,3% trong năm 2024, Nhật Bản là 0,9%.Báo Nihon Keizai (hay báo Nikkei) của Nhật Bản phân tích rằng việc tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Nhật Bản cao hơn của Hàn Quốc trong năm 2023 không phải chỉ là một hiện tượng nhất thời, mà bắt đầu lộ ra những vấn đề mang tính cơ cấu của nền kinh tế Hàn Quốc. Ngày càng nhiều ý kiến cho rằng kinh tế Hàn Quốc cũng đã bước vào thời kỳ tăng trưởng thấp. Ví dụ như Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đánh giá tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng sẽ không tăng, do tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa, năng suất và năng lực cạnh tranh giảm.Trong năm ngoái, GDP danh nghĩa của Nhật Bản, chỉ số thể hiện quy mô nền kinh tế, lần đầu tiên sau 55 năm tụt xuống vị trí thứ 4 thế giới sau Đức. Tokyo từng vươn lên là cường quốc kinh tế đứng thứ hai thế giới sau Mỹ vào năm 1968. Tuy nhiên, tới năm 2010, nước này tụt xuống vị trí thứ ba do sự vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc, và năm nay tiếp tục rơi xuống vị trí thứ 4. Nhật Bản được dự báo sẽ bị Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới, chiếm vị trí thứ 4 vào năm 2026, rớt tiếp xuống vị trí thứ 5 thế giới.