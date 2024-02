Photo : YONHAP News

Tại buổi điều trần của Ủy ban Ngoại giao Hạ viện ngày 14/2 (giờ địa phương), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát quân bị và an ninh quốc tế Bonnie Jenkins bày tỏ lập trường đồng tình với ý kiến của nghị sĩ Joe Wilson (đảng Cộng hòa), cho rằng hợp tác tên lửa đạn đạo giữa Nga và Bắc Triều Tiên đe dọa trực tiếp tới hai nước đồng minh của Mỹ là Hàn Quốc và Nhật Bản.Bà Jenkins bày tỏ lo ngại về hợp tác quân sự giữa hai nước Nga-Triều gần đây, trong đó có việc Bình Nhưỡng cung cấp tên lửa đạn đạo cho Matxcơva. Thứ trưởng cho biết trong tháng trước, Mỹ đã công bố lệnh cấm vận mới để đối phó với hợp tác quân sự Nga-Triều. Washington đang nỗ lực đa phương cùng với các đối tác của mình để ngăn chặn hợp tác giữa hai nước này.Về tình hình an ninh nước Mỹ hiện nay, bà Jenkins đánh giá Mỹ đang trong thời kỳ đối mặt với nhiều thách thức về mặt an ninh. Quan chức này nhắc tới chiến tranh Nga-Ukraine, sức ép của Trung Quốc với Đài Loan, chiến tranh Israel-Hamas, phiến quân Houthi của Yemen tấn công tàu thuyền thương mại trên biển Đỏ; nhấn mạnh việc ba nước Nga, Bắc Triều Tiên và Iran tăng cường hợp tác chính là nguyên nhân gây lo ngại.