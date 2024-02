Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính ngày 16/2 phát hành báo cáo "Xu hướng kinh tế gần đây", trong đó đánh giá nền kinh tế Hàn Quốc vẫn duy trì được đà hồi phục với trọng tâm là sản xuất chế tạo và xuất khẩu, nhưng tốc độ hồi phục giữa các lĩnh vực có sự khác biệt.Trong báo cáo tháng 1, Bộ Kế hoạch và tài chính chỉ ra rằng xuất khẩu là yếu tố sẽ góp phần hồi phục nền kinh tế Hàn Quốc. Tuy nhiên trong báo cáo tháng 2, cơ quan này bổ sung thêm một yếu tố nữa là sản xuất ngành chế tạo. Đồng thời, báo cáo cũng nhấn mạnh về sự đình trệ ở ngành xây dựng do đầu tư xây dựng bắt đầu sụt giảm.Trong tháng 12 năm ngoái, xuất xưởng ngành chế tạo tăng 3,2%, cả quý IV/2023 tăng 2% so với quý trước. Tồn kho ngành chế tạo tháng 12 năm ngoái giảm 4,4% tập trung ở mặt hàng chíp bán dẫn và phụ tùng điện tử.Điều này cho thấy sản xuất tăng, trọng tâm là chíp bán dẫn, ô tô, máy móc thiết bị đang thổi sức sống cho ngành chế tạo. Ngược lại, tiến độ thi công xây dựng, một chỉ số tiêu biểu của ngành xây dựng, giảm 2,7% trong tháng 12 năm ngoái.Trong tháng 1, giá tiêu dùng tại Hàn Quốc tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, xu hướng tăng đang chững lại. Tuy nhiên, giá dầu vẫn tiếp tục là yếu tố bất ổn đối với giá cả.Doanh số bán lẻ, một chỉ số tiêu dùng, giảm 0,8% trong tháng 12 năm ngoái do doanh số cả hàng hóa lâu bền, ít bền và không bền đều giảm.Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết sẽ đẩy nhanh xúc tiến các bài toán chính sách trọng điểm được nêu ra tại hội thảo dân sinh trước đó, đặt trọng tâm vào việc ổn định sớm giá tiêu dùng, duy trì đà hồi phục ở các lĩnh vực dân sinh, tiêu thụ nội địa.