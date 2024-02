Tỷ lệ tuyển dụng tháng 1 tại Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 16/2 công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 1/2024". Trong tháng trước, lao động có việc làm tại Hàn Quốc đạt 27.743.000 người, tăng 380.000 người so với cùng kỳ năm 2023. Mức tăng lao động trong tháng 1 là mức cao nhất trong vòng 10 tháng kể từ tháng 3 năm ngoái (469.000 người).Lao động có việc làm từng tăng 346.000 người vào tháng 10 năm ngoái, sau đó giảm xuống ngưỡng 200.000 người vào tháng 11 và tháng 12, lần này quay trở lại ngưỡng 300.000 người sau ba tháng.Xét theo độ tuổi, lao động có việc làm trên 60 tuổi tăng 350.000 người, mức tăng lớn nhất. Lao động ngoài 30 và ngoài 50 tuổi cũng tăng so với cùng kỳ năm 2023. Riêng lao động thanh niên từ 15-29 tuổi giảm 85.000 người, lao động ngoài 40 tuổi giảm 42.000 người.Xét theo ngành nghề, lao động ngành y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 104.000 người, khoa học chuyên môn và dịch vụ kỹ thuật tăng 73.000 người, ngành xây dựng tăng 73.000 người. Lao động ngành chế tạo cũng tăng 20.000 người, được Cục Thống kê giải thích là do ảnh hưởng của hiệu ứng cơ sở. Trong lĩnh vực chế tạo, lao động ngành ô tô, y tế tăng, nhưng ở lĩnh vực điện tử, hóa chất lại giảm.Tỷ lệ tuyển dụng lao động trên 15 tuổi đạt 61%, tăng 0,7% so với một năm trước, mức cao kỷ lục xét riêng trong tháng 1. Tỷ lệ tuyển dụng lao động từ 15-64 tuổi theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đạt 68,7%, tăng 0,9%, cũng là mức cao nhất xét trong các tháng 1.Trong tháng trước, có 1.072.000 người thất nghiệp, tăng 48.000 người. Tỷ lệ thất nghiệp là 3,7%, tăng 0,1%.Bộ Kế hoạch và tài chính nhận định tỷ lệ tuyển dụng và tỷ lệ thất nghiệp sẽ còn tiếp tục duy trì chiều hướng tích cực; nhưng đồng thời cũng chỉ ra khả năng lao động có việc làm ở ngành dịch vụ ăn uống, và xây dựng sẽ có sự sụt giảm.