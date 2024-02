Quốc tế Chỉ 37% Hàn kiều trẻ tại Mỹ nhận thức bản thân là người Hàn Quốc

Giáo sư Na Jong-min thuộc Đại học quốc gia Seoul ngày 15/2 (giờ địa phương) công bố kết quả khảo sát theo ủy thác của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại New York, Mỹ, tiến hành với 1.251 Hàn kiều sống tại 5 bang Đông Bắc nước Mỹ (New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut và Delaware).



Kết quả là có 66% Hàn kiều thế hệ 1 (là những người sống tại Hàn Quốc tới trên 18 tuổi, sau đó mới sang Mỹ định cư) suy nghĩ bản thân mình là người Hàn Quốc; 32% suy nghĩ rằng bản thân mình vừa là người Mỹ vừa là người Hàn.



Ngược lại, chỉ có 37% Hàn kiều thế hệ 1,5 trở đi (những người sinh ra tại Hàn Quốc sau đó theo bố mẹ định cư tại Mỹ hoặc sinh ra tại Mỹ) nghĩ mình là người Hàn, 57% nghĩ mình vừa là người Mỹ, vừa là người Hàn.



70-80% Hàn kiều ngoài 40 tuổi cho rằng Hàn kiều thế hệ trẻ cần gìn giữ tính chính thể dân tộc. Tỷ lệ này ở Hàn kiều ngoài 30 tuổi là 58%, dưới 30 tuổi là 46%.



Hàn kiều ngoài 40 tuổi cũng là nhóm tuổi có tỷ lệ trả lời cảm thấy tự hào về Hàn Quốc cao nhất (70-80%); sau đó tới nhóm Hàn kiều ngoài 30 tuổi (66%), dưới 30 tuổi (57%).



76% Hàn kiều thế hệ 1 cho rằng việc đóng góp cho quê hương là điều hết sức quan trọng. Tỷ lệ này ở Hàn kiều thế hệ 1,5 trở đi là 57%.



Giáo sư Na Jong-min đánh giá rằng độ tuổi của Hàn kiều càng nhỏ thì nhận thức về bản sắc, mối liên hệ với quê hương lại càng giảm đi, việc sử dụng tiếng Hàn và sự hiểu biết, quan tâm đối với Hàn Quốc cũng giảm, càng bị đồng hóa với văn hóa, xã hội nước Mỹ nhiều hơn. Chuyên gia này đưa ra lời khuyên rằng Chính phủ Hàn Quốc phải liên kết việc xúc tiến phương án hỗ trợ cho thế hệ trẻ Hàn kiều về học tập, xin việc làm, để họ có thể tiến thân trong xã hội Mỹ vừa phải liên kết với việc tăng cường mạng lưới Hàn kiều thế hệ trẻ.



Giáo sư này hy vọng kết quả khảo sát nói trên sẽ được sử dụng như một tài liệu khách quan về nhận thức tính chính thể của cộng đồng Hàn kiều trong việc thúc đẩy quá trình lập chính sách liên quan.