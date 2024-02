Photo : KBS News

Từ ngày 27/1, "Luật xử phạt nặng với doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng" được mở rộng phạm vi áp dụng đối với cả doanh nghiệp có dưới 50 lao động. Theo đó, Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc quyết định sẽ hỗ trợ "nhân viên quản lý an toàn chung" cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ.Dự án hỗ trợ nhân viên quản lý an toàn chung là một dự án hỗ trợ thuê chuyên gia chung về an toàn và sức khỏe cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ thiếu nguồn lực do gánh nặng chi phí nhân công. Dự án dự kiến được triển khai trong tháng 4 năm nay.Các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp như hợp tác xã theo khu vực, ngành nghề, ban quản lý khu công nghiệp, sẽ trực tiếp tiến hành tuyển dụng nhân viên quản lý an toàn, rồi sau đó hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý an toàn chung cho các công ty hội viên. Từ ngày 19/2 đến ngày 22/3 tới, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp sẽ tiến hành đăng tuyển nhân viên quản lý an toàn chung.Quy mô hỗ trợ trong vòng một năm là 600 người, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ chi phí nhân công tối đa trong vòng 8 tháng, hạn mức 2,5 triệu won (1.874 USD) một tháng. Dự án sẽ ưu tiên tuyển chọn những nơi tuyển dụng mới nhân viên quản lý an toàn, hoặc những nơi vừa là doanh nghiệp quy mô nhỏ, vừa là ngành nghề rủi ro cao.Nhân viên quản lý an toàn chung hàng tháng sẽ tư vấn cho doanh nghiệp trên một lần, hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý an toàn theo từng giai đoạn. Bộ Tuyển dụng và lao động kỳ vọng dựa trên sự hiểu biết về đặc thù ngành nghề và chuyên môn cao, các nhân viên quản lý an toàn chung sẽ hỗ trợ tư vấn sâu cho doanh nghiệp dưới 50 nhân viên trong việc đánh giá rủi ro và xây dựng hệ thống phòng ngừa tai nạn lao động.Luật xử phạt nặng với doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng được thực thi từ năm 2022 với doanh nghiệp có trên 50 lao động thường xuyên, có nội dung phạt tù trên một năm hoặc tiền phạt trên 1 tỷ won (748.550 USD) với chủ doanh nghiệp hoặc người chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng khiến hơn một người thiệt mạng hoặc hơn 10 người bị thương tật.