Seoul, Washington và Tokyo hối thúc Bình Nhưỡng thực thi khuyến nghị của Liên hợp quốc về nhân quyền

Photo : YONHAP News

Phái đoàn thường trực của ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tại Liên hợp quốc ngày 17/2 (giờ địa phương) đã ra tuyên bố chung nhân kỷ niệm 10 năm Ủy ban điều tra tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên thuộc Liên hợp quốc (COI) phát hành báo cáo chỉ rõ tình trạng đàn áp nhân quyền có tổ chức và trên diện rộng của chính quyền miền Bắc.Ba nước Hàn-Mỹ-Nhật chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên vẫn còn là một trong những chính quyền đàn áp nhân quyền nhất trên thế giới. Quyền tự do ngôn luận, tự do biểu tình và lập hội, tự do tôn giáo, tự do đổi nơi cưu trú của người dân miền Bắc đang bị hạn chế nghiêm trọng. Những hành vi vi phạm nhân quyền này có mối liên hệ chặt chẽ với chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và tên lửa đạn đạo trái phép của Bình Nhưỡng. Điều này có nghĩa là chính quyền miền Bắc đầu tư nguồn lực vào chương trình phát triển vũ khí thay vì chăm lo phúc lợi cho người dân; đồng thời để có được nguồn lực phát triển vũ khí, nước này còn bóc lột và cưỡng chế lao động người dân, đẩy họ lâm vào tình hình khó khăn về kinh tế.Seoul, Washington và Tokyo hối thúc Bình Nhưỡng thực thi nghĩa vụ bảo vệ nhân quyền người dân theo luật pháp quốc tế, có các biện pháp nhằm ngay lập tức chấm dứt toàn bộ hành vi xâm hại và đàn áp nhân quyền, bao gồm cả vấn đề nạn nhân bị miền Bắc bắt cóc, giam giữ và tù nhân chiến tranh. Ba nước cũng cam kết sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc; kêu gọi các nước thành viên Liên hợp quốc thực thi khuyến nghị của COI, tôn trọng nguyên tắc cấm cưỡng chế người tị nạn miền Bắc hồi hương theo “Luật không gửi trả” (non-refoulement).Cũng trong ngày 17/2, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra tuyên bố riêng, chỉ ra đã hơn 10 năm kể từ khi COI phát hành báo cáo về tình hình nhân quyền miền Bắc, song tình hình nhân quyền tại Bác Triều Tiên vẫn ngày càng tồi tệ hơn. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un vẫn đang tiếp tục bóc lột người dân nước mình thông qua việc huy động quy mô lớn và chế độ bao cấp lương thực, hòng hỗ trợ cho việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo.