Tổng thống Nga tặng lãnh đạo Bắc Triều Tiên xe ô tô

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/2 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tặng cho Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un món quà là xe ô tô cao cấp.KCNA đánh giá đây là món quà tuyệt vời nhất, minh chứng rõ rệt cho mối quan hệ thân thiết đặc biệt Nga-Triều được lãnh đạo hai nước thiết lập. Chủ tịch Kim Jong-un đã chuyển lời cảm ơn tới Nga. Tuy nhiên, hãng tin này không nói rõ phía Matxcơva đã tặng ông Kim loại xe nào.Trước đó, trong chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Putin đã giới thiệu với ông Kim mẫu xe "Aurus" cao cấp do Nga sản xuất. Khi đó, ông Kim đã cùng ngồi sau xe này với Tổng thống Putin.Mẫu xe mà Nga tặng lãnh đạo Bắc Triều Tiên lần này có vẻ như thuộc diện hàng hóa xa xỉ bị cấm chuyển giao cho miền Bắc. Nghị quyết cấm vận số 2397 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc được thông qua vào tháng 12/2017 cấm việc cung cấp, buôn bán và chuyển giao trực tiếp hoặc gián tiếp phương tiện vận chuyển cho Bắc Triều Tiên.Về thông tin trên, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng nhắc lại nội dung cấm vận này, cho rằng quà tặng của phía Nga có thể coi là vi phạm lệnh cấm vận của Liên hợp quốc. Quan chức Bộ Thống nhất lên án thái độ trâng tráo của Bắc Triều Tiên, ngang nhiên công bố về việc vi phạm cấm vận, đồng thời nhấn mạnh Matxcơva phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình trên cương vị là thành viên thường trực Hội đồng bảo an, dừng ngay hành vi gây tổn hại tới chuẩn mực quốc tế.Một số ý kiến đánh giá rằng xét trên lập trường của mình, Matxcơva sẽ tiếp tục cần sự hỗ trợ vũ khí từ Bình Nhưỡng, nhưng lại khó tặng miền Bắc món quà mà nước này mong muốn, nên lựa chọn quà tặng là xe ô tô cao cấp để xoa dịu sự bất mãn của Bắc Triều Tiên.Ngoài ra, việc miền Bắc cũng đưa tin thông qua báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động, được phân tích là nhằm truyền đạt thông điệp tới người dân nước này, rằng quan hệ Nga-Triều đang ngày càng được củng cố, và Chủ tịch Kim Jong-un nhận được sự tôn trọng từ phía Tổng thống Putin.