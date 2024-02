Đoàn đại biểu ngành thông tin, thủy sản, thể thao Bắc Triều Tiên thăm Nga

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KNCA) ngày 20/2 đưa tin phái đoàn miền Bắc do Bộ trưởng Thông tin và thương mại Ju Yong-il dẫn đầu đã lên đường thăm Nga vào ngày hôm trước để tham dự "Diễn đàn công nghệ thông tin Á-Âu" diễn ra tại Matxcơva.Diễn đàn trên được tổ chức trong vòng hai ngày từ 20-21/2. Theo nội dung trang chủ diễn đàn, sự kiện này dự kiến có sự tham gia của quan chức Chính phủ Nga như Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko, cùng quan chức Chính phủ các nước như Iran, Armenia, Afghanistan, Thái Lan, Oman.Cũng theo nội dung đưa tin của KCNA, phái đoàn Bộ Thủy sản Bắc Triều Tiên do Thứ trưởng Son Song-kuk dẫn đầu và phái đoàn Bộ thể thao do Thứ trưởng O Kwang-hyok làm trưởng đoàn cũng đã lên đường thăm Nga để tham dự hội nghị lần thứ 31 của Ủy ban thủy sản Nga-Triều và lễ ký kết Nghị định thư hợp tác thể thao Nga-Triều năm 2024.Hãng thông tấn miền Bắc cho biết phái đoàn đảng Lao động do Bí thư Thành ủy Bình Nhưỡng Kim Su-gil dẫn đầu đã kết thúc chuyến thăm Nga và trở về nước vào ngày 19/2. Nhận lời mời của đảng Nước Nga thống nhất, đảng đang chiếm đa số ghế tại Quốc hội Nga, Bí thư Kim đã tới thăm Matxcơva và hội đàm với nhiều chính khách nước này, trong đó có Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh liên bang Nga Dmitry Medvedev, một nhân vật thân cận với Tổng thống Vladimir Putin.Kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều vào tháng 9 năm ngoái, hai nước đang xúc tiến nhiều hoạt động giao lưu một cách sôi nổi, không chỉ ở lĩnh vực quân sự mà còn cả ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch.