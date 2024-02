Tòa án Montenegro quyết định để Mỹ dẫn độ nhà sáng lập Teraform Labs

Photo : KBS News

Nhật báo Poveda của Montenegro đưa tin Tòa án cấp cao thành phố Podgorica của nước này ngày 21/2 (giờ địa phương) đã quyết định để Mỹ dẫn độ ông Kwon Do-hyung (tên tiếng Anh: Do Kwon), nhà sáng lập công ty Terraform Labs. Đây là nhân vật chủ chốt trong vụ đồng tiền điện tử Luna và TerraUSD (UST) rớt giá thê thảm.Tờ báo cũng cho biết Tòa án đã bác yêu cầu của Hàn Quốc về việc dẫn độ tội phạm đối với Kwon. Như vậy, quyết định dẫn độ Kwon sang Mỹ được đưa ra 11 tháng sau khi đối tượng này bị bắt ở Montenegro vào tháng 3 năm ngoái, và 22 tháng sau khi ông này rời Hàn Quốc.Trước đó, Tòa án phúc thẩm ngày 8/2 vừa qua đã ban lệnh cho Tòa án cấp cao thành phố Podgorica trực tiếp đưa ra quyết định về việc dẫn độ đối tượng Kwon đến Hàn Quốc hoặc Mỹ. Tuy nhiên, Tòa án đã không công bố căn cứ đưa ra quyết định dẫn độ Kwon sang Mỹ.Theo tờ Thời báo phố Wall (WSJ) của Mỹ, người phát ngôn của Tòa án cho biết phía ông Kwon Do-hyung phải đưa ra quyết định có kháng cáo hay không trong vòng ba ngày.Mức thiệt hại đối với các nhà đầu tư trên toàn thế giới từ vụ đồng tiền điện tử Luna và TerraUSD tụt giá năm 2022 ước tính lên tới hơn 50.000 tỷ won (37,5 tỷ USD). Nếu bị dẫn độ sang Mỹ thì nhà sáng lập Terraform Labs có thể sẽ phải chịu mức án nặng. Tại Hàn Quốc, mức án cao nhất đối với tội phạm kinh tế là khoảng 40 năm tù; trong khi Mỹ sẽ áp mức án cho từng hành vi phạm tội riêng lẻ sau đó cộng dồn lại, nên mức phạt có thể lên đến hơn 100 năm tù giam.Ủy ban Giao dịch chứng khoán (SEC) và Viện Kiểm sát Mỹ đang liên tiếp khởi kiện vì cho rằng các tài sản ảo có thuộc tính chứng khoán. SEC đã đệ đơn kiện dân sự vào tháng 2 năm 2022, với lý do rằng ông Kwon và Terraform Labs đã tổ chức vụ lừa đảo chứng khoán tài sản tiền điện tử trị giá lên đến hàng triệu USD. Một tháng sau đó, Viện Kiểm sát ở New York cũng truy tố đối tượng Kwon với 8 cáo buộc, bao gồm lừa đảo chứng khoán, thao túng thị trường.Phiên tòa xét xử vụ kiện của SEC dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 25/3 tới tại Tòa án khu vực Nam New York, nên có khả năng ông Kwon sẽ xuất hiện tại tòa nếu bị dẫn độ sang Mỹ.