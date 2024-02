Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi G20 đóng vai trò chủ đạo để đối phó cứng rắn với Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Cho Tae-yul đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) diễn ra tại Rio De Janeiro, Brazil từ ngày 21-22/2 (giờ địa phương).Ông Cho đã đề nghị G20 đóng vai trò chủ đạo để cộng đồng quốc tế đoàn kết đối phó cứng rắn với các động thái khiêu khích, phát triển hạt nhân, tên lửa của Bắc Triều Tiên và hợp tác quân sự Nga-Triều, vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Bộ trưởng Hàn Quốc chỉ ra rằng chính quyền miền Bắc đang hy sinh nhân quyền người dân, chỉ tập trung phát triển hạt nhân và tên lửa. Vấn đề an ninh và nhân quyền miền Bắc có mối liên hệ mật thiết như hai mặt của một đồng xu.Tiếp đó, Ngoại trưởng Cho nhấn mạnh G20 phải tăng cường hợp tác trong các vấn đề nổi cộm toàn cầu như biến đổi khí hậu, đối phó với chuyển đổi số, phát triển bền vững. Về chiến tranh Nga-Ukraine đã kéo dài hai năm, ông Cho cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực vì hòa bình và tái thiết Ukraine trên nền tảng là "Sáng kiến đoàn kết hòa bình Ukraine" mà Seoul công bố tháng 7 năm ngoái.Trong thời gian tham dự hội nghị G20 lần này, Ngoại trưởng Hàn Quốc đã hội đàm riêng với người đồng cấp các nước Canada, Indonesia, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Argentina, Ý; thảo luận về việc tăng cường hợp tác. Ngoài ra, Ngoại trưởng cũng đã tham dự "Hội nghị đối phó với khủng hoảng Haiti" do Mỹ, Brazil và Liên hợp quốc đồng tổ chức, quyết định sẽ đóng góp công sức để khôi phục trị an tại quốc gia vùng Caribe này.Sau khi kết thúc lịch trình tại G20, ông Cho di chuyển tiếp tới Mỹ, dự kiến sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Bliken vào ngày 28/2.