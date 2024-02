Ukraine cáo buộc Nga sử dụng hơn 20 tên lửa

Photo : YONHAP News

Ngày mai 24/2 là tròn hai năm bùng nổ chiến tranh Nga-Ukraine. Quân đội Ukraine thống kê trong vòng hai năm qua, Nga đã không kích nước này bằng hơn 8.000 tên lửa, và hơn 4.600 máy bay mini không người lái (drone).Trong đó, Cục An ninh Ukraine cho biết đã xác định Nga sử dụng hơn 20 tên lửa đạn đạo tầm ngắn "Hwasong-11" do Bắc Triều Tiên sản xuất để tấn công Kiev. Cơ quan này cũng công bố nhiều tấm ảnh chụp mảnh vỡ của tên lửa miền Bắc.Tháng 12 năm ngoái, tên lửa được xác định là do Bắc Triều Tiên sản xuất đã rơi xuống thành phố Zaporizhia miền Đông Nam Ukarine. Tháng 1 năm nay, tên lửa của miền Bắc tiếp tục được sử dụng cho cuộc không kích của Nga nhắm vào thủ đô Kiev, thành phố Donetsk và Kharkiv. Đã có ít nhất 24 dân thường thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong các cuộc tấn công này.Nhân hai năm bùng nổ chiến tranh Nga-Ukraine, lãnh đạo Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) dự kiến sẽ nhóm họp trực tuyến, ra tuyên bố chung lên án việc Bình Nhưỡng cung cấp vũ khí cho Matxcơva.Mặt khác, Anh vừa công bố lệnh trừng phạt mới với Nga, trong đó liệt công ty vận tải và công ty hàng không có dính líu tới việc chuyển giao vũ khí miền Bắc cho Nga vào danh sách cấm vận. Trong khi đó, Mỹ cũng lên án việc hai nước Nga-Triều đẩy mạnh hợp tác quân sự là vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, cho biết đang tăng cường cấm vận.