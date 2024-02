Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát quân bị và an ninh quốc tế Bonnie Jenkins ngày 22/2 (giờ địa phương) đã tham dự buổi tọa đàm tại New York (Mỹ) được tổ chức bởi "Korea Society" (Cộng đồng Hàn Quốc), một tổ chức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác giữa hai nước Hàn-Mỹ có trụ sở tại New York.Tại đây, bà Jenkins nhận định hợp tác quân sự Nga-Triều là mối lo ngại và uy hiếp nghiêm trọng. Điều này không chỉ gây bất ổn trên bán đảo Hàn Quốc mà còn giúp cho Nga có thể tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Thứ trưởng Mỹ nhấn mạnh việc Matxcơva và Bình Nhưỡng hợp tác quân sự rõ ràng vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và lệnh cấm vận của Washington. Mỹ đang hợp tác với các nước đồng minh và đối tác để lên tiếng bày tỏ lo ngại, và làm nổi bật tầm quan trọng của việc tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng bảo an, tìm kiếm phương án ngăn chặn hai nước này hợp tác quân sự.Liên quan đến việc Bắc Triều Tiên gần đây đẩy cao các phát ngôn mang tính uy hiếp, bà Jenkins cho rằng điều quan trọng là cần phải nhớ đến chính sách của Mỹ, đó là không chấp nhận bất kỳ một cuộc tấn công hạt nhân nào của miền Bắc nhắm đến Washington và các nước đồng minh, bởi điều đó chỉ đưa chính quyền của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đi đến hồi kết, đối diện với sự đối phó nhanh chóng, áp đảo và cứng rắn.