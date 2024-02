Cơ quan ngoại giao nước ngoài đóng tại Hàn Quốc có thể thay lao động nhập cư đăng ký bồi thường tai nạn lao động

Photo : YONHAP News

Cơ quan Phúc lợi và bồi thường lao động Hàn Quốc (KCOMWEL) ngày 26/2 công bố đã cải thiện chế độ để viên chức phụ trách lao động trực thuộc cơ quan ngoại giao nước ngoài đóng tại Hàn Quốc có thể đại diện miễn phí cho người lao động nhập cư đề nghị bồi thường tai nạn lao động.Trước đây, ngoài gia đình trực hệ thì chỉ có luật sư, luật sư lao động mới có thể đại diện cho người lao động nhập cư trong các nghiệp vụ về đề nghị bồi thường tai nạn lao động. Theo quy định này, họ có thể gặp bất tiện về rào cản ngôn ngữ, hoặc có thể bị môi giới lừa đảo trái phép, vừa bị gánh nặng về chi phí luật sư. Với sự thay đổi như trên, lao động nhập cư có thể được hưởng quyền lợi bồi thường tai nạn một cách nhanh chóng.Theo số liệu của Cục Thống kê quốc gia, trong năm ngoái, tại Hàn Quốc có 923.000 lao động nhập cư, tăng 10,7% so với 5 năm trước. Theo đó, tỷ lệ đăng ký bồi thường tai nạn lao động cũng có sự gia tăng, trong năm ngoái là 9.543 vụ, tăng 25,9% so với 5 năm trước. Do người lao động nhập cư chủ yếu làm việc ở những lĩnh vực hay xảy ra tai nạn lao động, nên dự kiến số vụ tai nạn lao động liên quan tới lao động nhập cư sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.Cơ quan Phúc lợi và bồi thường lao động Hàn Quốc quyết định sẽ tăng cường hỗ trợ cho người lao động nhập cư, như cung cấp dịch vụ hướng dẫn trình báo tai nạn lao động bằng tiếng mẹ đẻ của họ trên điện thoại, bố trí nhân viên tư vấn chuyên trách cho người lao động nhập cư đến từ nước có nhiều đơn đăng ký bồi thường tai nạn lao động trong năm nay.