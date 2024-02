Hàn Quốc thí điểm để y tá làm thay nghiệp vụ của bác sĩ nội trú khi xảy ra lỗ hổng y tế

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương về hành động tập thể của các bác sĩ ngày 27/2 đã mở cuộc họp, thảo luận về việc lập "Luật về trường hợp đặc biệt khi xử lý sự cố y tế", trong đó miễn truy tố với nhân viên y tế gây ra sự cố y tế nếu người đó tham gia bảo hiểm trách nhiệm.Bộ trưởng Y tế và phúc lợi kiêm Phó chủ tịch Ủy ban Cho Kyoo-hong chỉ ra rằng các vụ kiện tụng liên quan tới tranh chấp y tế làm gia tăng gánh nặng cho cả bệnh nhân và nhân viên y tế. Ông Cho cho biết Chính phủ cũng sẽ tiến hành sửa đổi Luật giảm nhẹ thiệt hại do sự cố y tế và hòa giải tranh chấp y tế, bắt buộc nhân viên y tế tham gia bảo hiểm trách nhiệm. Bộ Y tế sẽ tiến hành trưng cầu ý kiến về hai dự luật vào ngày 29/2 tới.Từ ngày 27/2, Chính phủ Hàn Quốc tiến hành thí điểm chỉ định nghiệp vụ của y tá làm thay cho nghiệp vụ của các bác sĩ nội trú tại bệnh viện lớn đang xảy ra lỗ hổng y tế do các bác sĩ nội trú xin thôi việc tập thể.Ủy ban trên cũng đang tiến hành điều tra chung với các ban ngành hữu quan, liên quan tới trường hợp một bệnh nhân ngoài 80 tuổi bị tử vong do ngừng tim sau khi bị 7 trung tâm cấp cứu tại thành phố Daejeon từ chối tiếp nhận vào ngày 23/2 vừa qua. Cơ quan này sẽ lập và khởi động nhóm đối phó nhanh để thực thi các biện pháp nhanh chóng khi xảy ra thiệt hại nghiêm trọng.Trong tuần này, Bộ Y tế sẽ xác định danh sách các bác sĩ nội trú đã rời khỏi nơi làm việc đối với 50 bệnh viện đứng đầu về số lượng bác sĩ nội trú. Bộ trưởng Cho một lần nữa đề nghị các bác sĩ nội trú quay trở lại làm việc. Kể từ tháng 3 tới, những bác sĩ không quay lại nơi làm việc sẽ bị đình chỉ giấy phép hành nghề, và bị xử lý theo luật liên quan.